Un desprendimiento de rocas obliga a precintar el paseo marítimo de las Coves Blanques, en Manacor

El Ayuntamiento de Manacor ha precintado un tramo del paseo de las Coves Blanques, en Porto Cristo, a causa de un desprendimiento de rocas que se ha producido en la zona, probablemente a causa de las lluvias de los últimos días.

Según ha informado el Ayuntamiento este viernes, la Unidad Territorial de Costa de la Policía Local ha comunicado el desprendimiento al área de Urbanismo, que ha realizado una inspección técnica.

Los servicios técnicos han determinado que el precinto inicial era insuficiente y, por ello, se han instalado vallas para reforzar la seguridad de la zona.

Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado a la Dirección General de Costas y Litoral del Govern una visita e inspección en el lugar de los hechos para establecer las medidas oportunas para evitar riesgos para la ciudadanía y prevenir futuros desprendimientos.

Desde el Consistorio piden a la población que respete el cierre provisional y las indicaciones de seguridad mientras no se determinen las actuaciones definitivas.

Se trata, por tanto, de un cierre provisional que puede durar varios días. La previsión del tiempo, que anuncia en toda la isla nuevas precipitaciones a partir de la víspera de Reyes la próxima semana, no augura un levantamiento del precinto en las próximas jornadas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la llegada de un frente frío a partir de este domingo a Baleares, que hará bajar los termómetros hasta temperaturas por debajo de lo normal para la época, y traerá precipitaciones,Mallorc que desde el lunes, víspera de Reyes, podrán ser en forma de nieve, con las primeras nevadas del año.

Así lo ha informado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que este viernes y sábado Baleares se encuentra bajo la influencia de la borrasca Francis, que se va acercando a las islas.