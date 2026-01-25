AEMET lanza la máxima alerta en Galicia: riesgo extremo por un temporal que se vuelve impredecible

La AEMET activa el aviso máximo de alerta en Galicia ante un riesgo extremo por un temporal que se vuelve impredecible. Será el momento de empezar a pensar en este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo clave. Esta parte de España puede estar a merced de una serie de peculiaridades que pueden ser un peligro para todos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de estar preparado para lo peor.

Galicia se prepara una nueva alerta que puede convertirse en un problema para todos, de tal formo que tendremos que empezar a pensar en esta situación en la que todo puede ser posible. Con este cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en un riesgo de cara a este fin de semana en el que todo puede ser posible. Será el momento de estar pendientes de esta previsión del tiempo que puede traernos una serie de peculiaridades que serán las que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a este temporal que puede volverse impredecible.

Lanza la AEMET una alerta máxima en Galicia

Galicia se prepara para una alerta máxima que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de saber qué nos está esperando en estos días en los que quizás deberemos empezar a pensar en estar muy pendientes del cielo.

Este mal tiempo que nos ha golpeado con fuerza, en este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna sorpresa inesperada. Es momento de pensar en lo que puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo cobrará un importante protagonismo.

Esta parte del país puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno, el norte se prepara para recibir los últimos coletazos de esta borrasca con nombre propio que, sin duda alguna, puede convertirse en este riesgo extremo para el que nos estamos preparando.

Este invierno nos está dejando unos datos que realmente pueden poner los pelos de punta y lo harán de tal forma que tendremos que empezar en estos días en los que todo puede ser posible. Galicia, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Riesgo extremo ante un temporal que se vuelve impredecible

Se vuelve impredecible lo que llega ante este temporal que puede ser uno de los más terribles de los últimos tiempos. Este fin de semana parece que las alertas no se detienen en una comunidad autónoma en la que realmente deberemos empezar a tener en cuenta algunos cambios.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso, abriéndose claros por la tarde dando paso a intervalos nubosos. Brumas y nieblas en zonas altas durante la primera mitad del día. Probables chubascos generalizados en toda la Comunidad, avanzando de oeste a este y remitiendo por la tarde. Cota de nieve en torno a 1000-1200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso notable en la mitad oeste y en ascenso en el resto. Temperaturas máximas sin cambios en el tercio norte y en ascenso ligero en el resto. Heladas débiles en montaña y sur de Ourense. En litorales, viento moderado del oeste y noroeste con rachas muy fuertes del norte; flojo en el interior del suroeste y oeste». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de componente oeste en los litorales del norte».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica, dejando paso la masa de origen ártico a una masa más cálida de origen atlántico. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a buena parte del territorio, más intensas y persistentes en los litorales cantábricos con un flujo del noroeste, el Estrecho y las sierras béticas. Los mayores acumulados se esperan en dichas sierras, el área de El Estrecho, Cantábrico oriental y el Pirineo occidental. En Baleares se esperan algunas tormentas, sin descartar alguna granizada. La cota de nieve en ascenso, pasando de los 500/700 m a quedar por encima de 800/1000 m en el tercio oriental y de 600/800 m a 1000/1500 m en el resto. Se espera que continúen las nevadas en las montañas del Pirineo y el Cantábrico, así como en sierras altas del sur. Los mayores acumulados se esperan en Pirineos y las sierras del sudeste. En Canarias se espera un tiempo más estable, con cielos poco nubosos. Las temperaturas en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares, notable el ascenso de las máximas en las mesetas y de las mínimas en Galicia. En Canarias y los Pirineos no se esperan cambios. Se darán heladas débiles en zonas de montaña, moderadas en Pirineos, y de forma puntual en ambas mesetas».