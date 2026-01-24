Aviso serio de la AEMET al País Vasco por lo que llega hoy: nivel máximo de alerta activo

Llega un nivel máximo de alerta en País Vasco, la AEMET no duda en darnos una serie de novedades importantes. Será el momento de apostar claramente por un giro radical que, sin duda alguna, nos afectará este fin de semana. Llega una nueva borrasca con nombre propio que golpeará de lleno a un territorio que deberemos empezar a tener en consideración. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en mente. Un cambio de tendencia que, hasta la fecha no sabíamos que podría ser tan intenso.

Es momento de poner en alerta hoy mismo, este tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Llegan novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más, de un giro radical que puede golpearnos de lleno. Una situación que puede acabar generando más de una alerta que será clave que tengamos en cuenta en el País Vasco. Es hora de saber qué nos espera según los expertos de la AEMET en estas próximas jornadas que nos están esperando, la previsión del tiempo no trae buenas noticias.

Nivel máximo de alerta activo

La borrasca Ingrid obliga a activar todas las alertas y lo hace de tal forma que tocará prepararnos para afrontar un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos dará más de una sorpresa en estos días en loe que todo puede ser posible. Es hora de conocer estas jornadas y hacerlo de una manera que nos permitirá organizarnos.

En invierno y en especial en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que podremos empezar a visualizar determinados cambios que serán los que nos darán más de una alegría. Es hora de conocer estos detalles que pueden ser claves en estos días.

Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que hasta la fecha no teníamos en cuenta que podremos empezar a tener en consideración. El norte del país se prepara para lo peor, en estos momentos en los que podemos estar preparados para un giro destacado de guion.

El País Vasco activa la alerta de la AEMET por lo que llega hoy

La alerta de la AEMET por lo que llega hoy al País Vasco, es un giro radical que puede ser esencial que tuviéramos en mente. Con algunos detalles que pueden acabar generando más de una alerta. Este invierno no nos dará tregua, sino que nos dará una serie de fenómenos que pueden ser esenciales que tengamos por delante.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Intervalos nubosos. Chubascos avanzando de oeste a este por la tarde, afectarán menos a Álava. Cota de nieve en torno a 500-700 metros al paso de los chubascos. Temperaturas en descenso generalizado. Heladas débiles en el interior. Viento flojo del oeste y suroeste en el interior. Viento del oeste arreciando a fuerte a partir de mediodía, con probables rachas muy fuertes en el litoral».

Las alertas estarán activadas: «Probables rachas muy fuertes del oeste en el litoral».

Siguiendo con la misma explicación para el resto de España: «Se prevé que la Península y Baleares todavía sigan bajo la influencia de una masa de aire húmeda atlántica. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a buena parte del territorio, más intensas y persistentes en los litorales atlánticos y Estrecho, así como en la meseta sur y sierras de Grazalema, Cazorla y Segura. Los mayores acumulados se esperan en dichas sierras, el área de El Estrecho, Cantábrico oriental y el Pirineo occidental. La cota de nieve en ascenso, pasando de los 300/600m a quedar por encima de 800/1000m en el tercio oriental y de 500/800m a 900/1500m en el resto. Se espera que continúen las nevadas en las montañas del Pirineo y el Cantábrico, así como en sierras altas del sur. Los mayores acumulados se esperan en Pirineos y la Cantábrica. En Canarias se espera un tiempo más estable, con cielos poco nubosos. Las temperaturas máximas en ascenso, que puede ser notable en las mesetas. Las mínimas sin grandes cambios en el este y en ascenso en el centro y oeste, que puede ser notable en Galicia. Se darán heladas en zonas de montaña y en zonas puntuales de ambas mesetas. Se esperan moderadas en entornos de montaña y altiplanos del centro-este. En las islas no se esperan cambios. Soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes y rachas muy fuertes en la mayor parte de litorales peninsulares, zonas de interior del tercio este y en Baleares. Posibilidad de rachas también fuertes en las Ibéricas y Valle del Ebro que pueden extenderse a la meseta norte. Alisio moderado en Canarias».