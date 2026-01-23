Tras varios días marcados por un fuerte temporal de carácter mediterráneo, el tiempo da ahora un giro en la Península con la llegada de una circulación atlántica, impulsada por la borrasca Ingrid, una profunda depresión formada al noroeste tras un proceso de ciclogénesis explosiva. En estos momentos, el sistema se sitúa cerca del Canal de la Mancha y avanza lentamente hacia el norte, condicionando el tiempo en buena parte del país según la AEMET.

La combinación de esta borrasca con el anticiclón de las Azores dará lugar a un intenso pasillo de vientos del noroeste, que arrastrará una masa de aire marítimo polar sobre la Península. Esto provocará un descenso acusado de las temperaturas durante el fin de semana, junto a precipitaciones generalizadas y una bajada notable de la cota de nieve, especialmente en el cuadrante noroccidental.

La AEMET alerta de nieve en estas cotas

Entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, la nieve podría aparecer a cotas muy bajas, incluso por debajo de los 300 o 400 metros en algunos puntos. Las nevadas se presentarán en forma de chubascos intensos, capaces de dejar acumulaciones importantes en poco tiempo. Además, se esperan vientos fuertes y ventisca, lo que podría dificultar la circulación por carretera y reducir la visibilidad.

El sábado el temporal se mantendrá con fuerza, sobre todo en el norte. Galicia y el Cantábrico seguirán bajo un importante temporal marítimo, con olas de entre 5 y 8 metros, que podrían superarse de forma puntual en la costa gallega. También se prevé mar combinada significativa en el litoral gaditano y el Estrecho, así como rachas muy fuertes de viento en zonas costeras del sur, el este peninsular y Baleares.

Chubascos en estas zonas

En cuanto a las precipitaciones, los chubascos serán más frecuentes en el Cantábrico y áreas de montaña, con nevadas destacadas en los Pirineos. La cota de nieve se mantendrá muy baja durante la primera mitad del día, situándose entre 300 y 500 metros en el norte y entre 600 y 800 metros en el resto, con tendencia a subir desde el oeste conforme avance la jornada.

A partir del domingo, con el alejamiento progresivo de Ingrid, el aire polar comenzará a retirarse y la cota de nieve irá en ascenso. Aun así, podrían registrarse nevadas residuales en la Meseta Norte oriental, Castilla-La Mancha y de forma persistente en el Pirineo. El temporal marítimo irá remitiendo, aunque todavía se mantendrán condiciones adversas en el norte y el Mediterráneo, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas y extremar la precaución.