Madrid se prepara para la gran nevada anunciada por la AEMET: alerta amarilla activada en estas partes

La llegada de la borrasca Ingrid obliga a la Comunidad de Madrid a mantenerse en alerta ante un episodio de lluvias, frío y posibles nevadas. La inestabilidad prevista para las próximas horas ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar avisos amarillos en distintos puntos del país, incluida la región madrileña.

La nieve llega a Madrid a partir de este día

En el caso de Madrid, la previsión apunta a que la nieve podría hacer acto de presencia a partir del mediodía, aunque durante las primeras horas las precipitaciones serán en general débiles. La cota se moverá inicialmente entre los 900 y los 1.000 metros, pero a lo largo del día irá ascendiendo hasta situarse en torno a los 1.500 metros, lo que mantiene bajo vigilancia a la Sierra, donde no se descartan acumulaciones de hasta 10 centímetros.

De cara al fin de semana, el escenario será aún más invernal. Para el sábado, los modelos indican un descenso acusado de la cota de nieve, que podría bajar hasta los 600 metros en el sur de la comunidad e incluso rondar los 400 metros de forma puntual. En las zonas de montaña, especialmente en la Sierra de Madrid, la nieve podría aparecer prácticamente a cualquier altitud.

Activado el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales

Ante este panorama, la Comunidad de Madrid ha decidido activar el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales, una medida preventiva destinada a anticiparse a posibles incidencias. Así lo ha comunicado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 a través de sus canales oficiales, subrayando que este nivel se pone en marcha cuando existen previsiones meteorológicas adversas que podrían agravarse.

Según explica el propio 112, la activación del Nivel 0 permite coordinar recursos y realizar un seguimiento continuo de la evolución del tiempo, con el objetivo de responder con rapidez si la situación empeora y fuera necesario elevar el nivel de emergencia.