Va a destrozar a Aldi y Carrefour: el nuevo supermercado que está a punto de abrir sus puertas en Madrid

Esta semana, Lidl abrirá un nuevo supermercado en Madrid, reforzando la oferta comercial en la capital y facilitando la compra diaria de los vecinos de Arganzuela y La Latina. El establecimiento, con más de 1.150 metros cuadrados, será uno de los más grandes de la ciudad, y tendrá un horario muy amplio, de 9:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo. En su interior, los clientes encontrarán la oferta habitual de la cadena: productos frescos, alimentos envasados, productos de higiene y de limpieza, bebidas y una selección de artículos de bazar.

Esta oferta se complementa con las semanas temáticas de alimentación internacional. Por ejemplo, esta semana Lidl celebra la semana Asiática, conocida como «Vitasia», en la que ofrece barrita de sésamo, bocaditos de curry con salsa, brotes de bambú, brotes de judías, dim sum, fideos, fideos konjac sin gluten, fideos miie, fideos wok precocinados, fideos coreanos instantáneos picantes, pan de gambas, pan naan, pan rallado panko, plato preparado asiático, pollo en salsa, salsa agridulce, salsa asiática, salsa cremosa sriracha con ajo y chili, salsa kimchi, salsa para cocinar, salsas, salsas asiáticas, té verde, tortilla chips asiáticas y vinagre de arroz, entre otros productos.

El nuevo supermercado que va a abrir sus puertas en Madrid

«Lidl continúa creciendo de forma sostenida y sostenible en todo el país con la inauguración de dos nuevos puntos de venta este mes de enero, entre ellos un supermercado en Madrid. Estas aperturas, que han requerido una inversión conjunta de cerca de 8 millones de euros y han supuesto la creación de 68 puestos de trabajo, responden a la estrategia de la compañía de ofrecer infraestructuras modernas y eficientes, con espacios plenamente accesibles, amplias salas de ventas y están diseñados bajo estrictos estándares de sostenibilidad para adaptarse a las necesidades actuales de sus clientes», señala Lidl en su web.

Este viernes, 23 de enero, Lidl abrirá las puertas de un nuevo supermercado en Madrid. Estará ubicado en el Paseo del Doctor Vallejo-Nájera 48. El local tiene una superficie de más de 1.150 m² y ofrecerá un horario extendido de lunes a domingo, de 9:00 a 22:00 horas. Éstas son las opciones para llegar:

La parada de metro más cercana es La Elipa (Línea 2), situada a unos 10 minutos a pie del supermercado.

También se puede acceder en varias líneas de autobús que recorren el Paseo del Doctor Vallejo-Nájera, como las líneas 4, 28 y 70.

Se puede acceder desde la M-30 y M-23.

La zona dispone de carriles bici y se puede acceder fácilmente desde barrios cercanos como Ventas o Ciudad Lineal.

Lidl tiene los siguientes establecimientos en Madrid: Avda. Mediterráneo, 33, 28007; C/ Áncora, 3, 28045; C/ Antonio López, 78, 28019; C/ Fuencarral, 101, 28004; C/ Guzmán el Bueno, 70, 28015; C/ Narciso Serra, 13-15, 28007; C/ Rodríguez San Pedro, 22, 28015; C/ Soria, 2, 28005; Plaza Tirso de Molina, 16, 28012; y Ronda de Valencia, 1, 28012.

Impacto económico en España

Lidl vuelve a batir récords en España al alcanzar los 9.238 millones de euros de contribución al PIB español en 2024, sumando el impacto directo, indirecto e inducido, lo que supone un 6,5% más que el año anterior. Ésta es la principal conclusión que se desprende del último Informe de Impacto Corporativo de Lidl en España elaborado por la consultora PwC, que también destaca que su actividad contribuyó con 190.906 empleos en el conjunto de la economía (un 0,88% del total de puestos de trabajo) y que el último año generó más de 10.000 empleos adicionales (+5,8% respecto a 2023), incluidas las 1.244 incorporaciones directas a la plantilla. Gracias a este crecimiento orgánico, Lidl se consolida como el supermercado con la mayor tasa de generación de empleo directo en España en 2024.

El director de Administración y Finanzas de Lidl España, Jordi Llenas, señala que «los datos del informe confirman la solidez de nuestro modelo y el grado de integración que Lidl ha alcanzado en la economía española. No solo seguimos creciendo, sino que generamos oportunidades para miles de empresas y contribuimos a crear empleo en prácticamente todas las comunidades autónomas. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo, reforzando nuestra red y ampliando nuestra aportación al país».

Finalmente, cabe señalar que «la materialización de estas aperturas es clave para la continuación del plan de expansión de Lidl, que se rige por criterios de sostenibilidad y una visión a largo plazo para fortalecer su presencia nacional. La hoja de ruta de la compañía para el ejercicio fiscal 2025 (del 01/03/2025 al 28/02/2026) contempla una inversión destinada a la inauguración de una cifra cercana a 50 establecimientos en toda España. De estos, alrededor de 40 puntos serán de nueva creación y los restantes se centrarán en la modernización y ampliación de centros existentes con el fin de mejorar la experiencia de compra.

Este impulso se ha extendido de forma prioritaria a la red logística. En este sentido, la cadena ha reforzado su infraestructura logística con la apertura reciente de un centro en Constantí (Tarragona) y la puesta en marcha de las instalaciones de Martorell (Barcelona), proyecto que representa la inversión logística más significativa de Lidl en el país en sus más de 30 años de historia».