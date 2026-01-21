La nieve vuelve a ser protagonista en la sierra madrileña este miércoles, una situación que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar el aviso amarillo por riesgo de nevadas durante buena parte del día. Las previsiones apuntan a acumulaciones moderadas en zonas de alta montaña, lo que ha motivado a los servicios de emergencia a pedir especial prudencia a quienes tengan que desplazarse por carretera.

Aunque no se trata de un episodio extremo, sí se espera que la nieve pueda dificultar la circulación, sobre todo en puertos de montaña y vías secundarias. Por este motivo, la Comunidad de Madrid ha comunicado el aviso a los municipios afectados y a los distintos dispositivos de seguridad para que estén preparados ante posibles incidencias.

Qué prevé la AEMET: duración del aviso y zonas más afectadas

Los modelos meteorológicos indican que las condiciones serán favorables para la aparición de nieve en la sierra, especialmente en las cotas más elevadas. A partir de los 1.300 metros de altitud, las precipitaciones podrían caer en forma sólida y llegar a cuajar, lo que incrementa el riesgo de calzadas resbaladizas y pérdida de visibilidad en determinados tramos.

El aviso permanecerá activo entre las 9:00 y las 21:00 horas, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70% de que se produzcan las nevadas anunciadas. En los puntos más altos, el espesor podría rondar los cinco centímetros, una cantidad suficiente para generar complicaciones si la nevada se prolonga durante varias horas.

Desde la AEMET se señala además que la mitad occidental de la sierra es la zona donde existen más opciones de que la nieve llegue a acumularse con mayor facilidad, siempre que las temperaturas se mantengan lo suficientemente bajas durante el episodio.

Consejos de Emergencias 112 ante posibles problemas en carretera

Ante este escenario, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha reforzado su mensaje de prevención y ha distribuido el aviso entre ayuntamientos y cuerpos de emergencia. El objetivo es minimizar riesgos y garantizar una respuesta rápida si se producen incidencias relacionadas con el tiempo.

A los conductores que deban circular por carreteras de montaña se les recomienda preparar el vehículo adecuadamente, llevando cadenas o neumáticos de invierno, combustible suficiente, ropa de abrigo, algo de comida y el teléfono móvil completamente cargado. En caso de encontrar nieve sobre la calzada, es fundamental moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar frenazos o giros bruscos que puedan provocar pérdidas de control.

La recomendación general es mantenerse informado de la evolución del tiempo y, siempre que sea posible, evitar desplazamientos innecesarios por las zonas más expuestas mientras dure el aviso.