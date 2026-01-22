La AEMET pide que nos preparemos por lo que llega a España con la borrasca Ingrid: «A partir del…»

Lo que llega a España activa las alertas de la AEMET, los expertos piden que nos preparemos ante una borrasca con nombre propio, Ingrid. Hemos dejado atrás a Harry y nos enfrentamos de nuevo a una serie de peculiaridades que llegan sin avisar y que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en los planes de un fin de semana que está a la vuelta de la esquina y que puede acabar siendo la antesala de algo más. De un giro importante de guion que puede afectarnos de lleno en estas próximas jornadas.

Es momento de pensar en ciertos cambios que llegan sin avisar y que son parte de un invierno que parece que nos hace sumergirnos de lleno en este tiempo en el que cada detalle cuenta. Estaremos muy pendientes de este tipo de peculiaridades que pueden llegar en breve, de la mano de una nueva borrasca que nos ha dado tiempo de recuperarnos, de la última que nos ha golpeado con mucha fuerza. Estaremos pendientes de un cielo que parece que nos trae más de un fenómeno que puede resultar peligroso.

Nos preparamos por lo que llega a España

España será una de las zonas más afectadas por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta de una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente.

Es hora de prepararnos para un fin de semana que puede estar marcado por determinados cambios, en especial, si tenemos en cuenta lo que parece que acabará llegando a toda velocidad a España. Los mapas del tiempo nos ponen en alerta en estos días en los que parece que el buen tiempo pasará a la historia.

Sin tregua, después de una borrasca, aparece otra, la nueva bajo en el nombre de Ingrid impactará a nuestro país y nos dejará una serie de fenómenos que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo la antesala de algo más. Más que nunca, toca seguir una previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

La borrasca Ingrid afectará a España a partir de este día

A partir de este día llegará la borrasca Ingrid que nos golpeará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. El invierno repleto de inestabilidad ha acabado siendo un paso más en una serie de cambios que pueden alejarnos de lo que desearíamos de cara a un fin de semana de poco sol en algunas zonas del país.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Probables acumulaciones significativas de nieve en montañas y en zonas bajas de Galicia y la meseta norte, sin descartarlas en zonas de la meseta sur. Temporal atlántico con rachas muy fuertes de viento de componentes oeste en Galicia, montañas del norte, Estrecho, Alborán, Baleares y amplias zonas del tercio este peninsular».

Las alertas rojas serán una realidad que debemos seguir en esta previsión: «Se prevé que el tiempo siga marcado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid con un temporal atlántico asociado. Predominio de cielos nubosos o cubiertos que en regiones mediterráneas se alternarán con periodos poco nubosos. Se darán precipitaciones generalizadas, si bien menos probables y de carácter ocasional en Baleares, fachada oriental peninsular, Ebro y Cantábrico, y con los mayores acumulados en Galicia y entorno del Estrecho, donde podrán ser fuertes y persistentes. Asimismo, son posibles las tormentas con granizo ocasional en Galicia, Cantábrico y Andalucía occidental. Tras el frente, una masa de aire polar hará descender la cota de nieve, desde aproximadamente los 1000/1300 m a 600/800 m en las mitades norte y oeste peninsulares y del entorno de los 1500 m al de los 1000 m en el sureste, incluso pudiendo descender de los 500 m en Galicia. Con ello, es probable que las nevadas afecten, además de a montañas, a Galicia, la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenaico, esperándose también en otras montañas del tercio oriental peninsular y sin descartar zonas de la meseta sur. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles. Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la Península, más acusadamente en el cuadrante noroeste y dándose las mínimas al final del día. Por el contrario, en la mitad sureste permanecerán con pocos cambios o algunos aumentos. También aumentarán en Baleares y sin cambios en Canarias. Se darán heladas débiles en zonas de la meseta Norte, sierras del sureste peninsular y, localmente moderadas, en montañas de la mitad norte, pudiendo ser fuertes en el Pirineo».

El viento puede ser un problema: «Soplará viento moderado de oeste y suroeste en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes con un temporal atlántico en el norte y con rachas muy fuertes en la mayor parte de litorales peninsulares, zonas de interior del tercio oriental, Baleares y montañas del norte. Viento de norte con intervalos fuertes en Canarias».