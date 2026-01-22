Alerta muy urgente en Castilla y León: la AEMET confirma que llegan nevadas y rachas de viento muy fuertes

La AEMET confirma que llegan nevadas y rachas de viento fuertes, se activa la alerta urgente en Castilla y León. El corazón de España se prepara para recibir una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que serán las que nos afectarán de lleno. Es momento de esperar un invierno que puede acabar siendo el que nos golpeará con fuerza estos días.

En un mes de enero en el que todo puede ser posible, tendremos que ir preparándonos para un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa. En estos días de cambios, afrontamos una novedad importante que tocará empezar a ver llegar de una forma que hasta la fecha desconocíamos. Estas jornadas en las que miramos el fin de semana, la previsión del tiempo es algo imprescindible que tengamos en consideración. La AEMET no duda en lanzar serias alertas a una Castilla y León que puede ser uno de los lugares más afectados por este nuevo episodio de mal tiempo.

Castilla y León activa la alerta muy urgente

La realidad es que nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno, en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo una nueva realidad. Estaremos muy pendientes de un cambio de tiempo que puede ser esencial en estas próximas horas.

Más que nunca, deberemos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que nos acabará sumergiendo en lo peor de unos días para los que quizás no estamos del todo preparados. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Esta comunidad autónoma está acostumbrada al frío, pero no de la forma que está llegando, con algunos altibajos que van proporcionando más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que podemos predecir más de un fenómeno del todo invernal.

Afrontamos un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos afectará de lleno. En estos días en los que todo cambio puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Será el momento de apostar claramente por esta situación inesperada que obliga a activar las alertas ante el peligro que conlleva.

Confirma la AEMET la llegada de nevadas y rachas de viento fuertes

La llegada de nevadas y rachas de viento fuertes pueden acabar generando una importante alerta de la AEMET. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una forma que hasta la fecha nos hace estar pendientes de una previsión del tiempo que implica un peligro enorme.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos nubosos sin descartar algunos chubascos dispersos, sobre todo en montaña, y tendiendo de oeste a este a cielo nuboso o cubierto en la segunda mitad del día, con precipitaciones débiles, más frecuentes y localmente moderadas en el oeste. Cota de nieve sobre 1200 metros, tendiendo a aumentar a 1400, y disminuyendo en el noroeste a unos 1000 al final del día. Bancos de niebla en montaña. Temperaturas en ligero ascenso ascenso en el este y en ligero descenso en el resto. Heladas débiles en cotas altas. Viento del suroeste, moderado, con intervalos de fuerte por la noche, con probables rachas fuertes en las últimas horas, sobre todo en el nordeste y extremo norte».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas débiles en zonas de montaña. Rachas muy fuertes de viento en el nordeste y extremo norte por la noche».

Para el resto de España la situación puede ser incluso peor: «Se prevé que el tiempo siga marcado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid con un temporal atlántico. Predominio de cielos nubosos o cubiertos que en la fachada oriental e interior nordeste peninsular se alternarán con periodos poco nubosos. Se esperan precipitaciones desde primeras horas en Baleares, zonas del este, Cantábrico, Galicia y entornos de montaña, tendiendo a remitir para activarse nuevamente de oeste a este durante la segunda mitad del día, terminando por afectar a la mayor parte de las vertientes atlántica y cantábrica. Los mayores acumulados se esperan al oeste de Galicia, donde podrían ir con tormenta y posible granizo ocasional, siendo igualmente posible alguna tormenta en Baleares. La cota de nieve se situará en 1300/1600 m en el sureste peninsular y en 1100/1400 m en el centro y mitad norte, con probables acumulados significativos en entornos de montaña y bajando por debajo de 1000 m en el extremo noroeste al final. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en los nortes de las islas montañosas e intervalos en el resto. Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante noroeste peninsular, Cantábrico, Baleares y montañas del este, predominando los aumentos en el resto del cuadrante nordeste, este de la meseta Sur y Canarias. Pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán en el tercio noroeste y Pirineos, permaneciendo sin cambios en Baleares y tercio oriental y con aumentos en el resto. Se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».