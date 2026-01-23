La llegada de la borrasca Ingrid mantiene a la Comunidad de Madrid en alerta por un empeoramiento notable del tiempo en las próximas horas. El episodio viene acompañado de lluvias persistentes, un desplome de las temperaturas y la vuelta de la nieve a buena parte de la región. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado aviso amarillo en la Sierra de Madrid, donde los espesores podrían superar los diez centímetros en las zonas situadas por encima de los 1.000 metros de altitud.

Fin de semana nevado en Madrid

De acuerdo con las previsiones oficiales, las precipitaciones han comenzado de forma discreta durante la mañana, pero ganarán intensidad conforme avance el día. La cota de nieve arrancará en torno a los 900–1.000 metros, aunque no se descarta que descienda de manera puntual hasta los 700 metros en los momentos más adversos, especialmente durante la tarde y la noche.

El panorama se endurecerá aún más durante el fin de semana. Los modelos apuntan a un sábado de pleno invierno, con una bajada adicional de la cota que podría situarse en torno a los 600 metros en el sur de la región e incluso alcanzar los 400 metros de forma puntual. En la Sierra, la nieve podría aparecer prácticamente a cualquier altitud, lo que incrementa el riesgo de complicaciones en carreteras y accesos a zonas de montaña.

Ante esta situación, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha activado el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales. Se trata de una fase preventiva que se pone en marcha cuando existen previsiones meteorológicas desfavorables susceptibles de empeorar. Esta activación permite reforzar la vigilancia, coordinar a los distintos servicios implicados y anticipar una respuesta rápida ante posibles incidencias.

Temperaturas para este viernes

Para este viernes se esperan cielos muy nubosos, con lluvias débiles y chubascos intermitentes que se extenderán a más zonas durante la tarde. Las temperaturas mínimas tenderán a bajar al final del día, mientras que las máximas apenas variarán. El viento soplará de componente suroeste, con rachas más intensas en áreas elevadas, donde también se prevén heladas.

Desde las autoridades se insiste en extremar la prudencia, especialmente en los desplazamientos por carreteras de montaña, consultar el estado de la red viaria antes de viajar y mantenerse informados a través de los canales oficiales de AEMET y Emergencias 112. También recomiendan evitar trayectos innecesarios y preparar los vehículos ante la posible presencia de nieve o hielo.