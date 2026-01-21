El panorama meteorológico en España seguirá dominado por un escenario claramente invernal en los próximos días debido a la irrupción de una nueva borrasca atlántica de gran intensidad, bautizada como Ingrid. Tras el episodio de lluvias generalizadas registrado entre el martes y el miércoles, este nuevo sistema volverá a complicar la situación a partir del viernes y se prolongará durante todo el fin de semana, dejando a su paso precipitaciones persistentes, fuertes rachas de viento, nevadas a cotas bajas y un notable empeoramiento del estado del mar, especialmente en las costas del norte y del oeste peninsular.

Esto dice el portavoz de la AEMET

Según ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, la borrasca Ingrid afectará de lleno tanto a Portugal como a España y se convertirá en el principal factor meteorológico de los próximos días. Entre sus efectos más destacados figuran las nevadas en zonas poco habituales, que podrán aparecer en amplias áreas del norte, el centro y el este de la península. En el norte, la nieve podría caer desde apenas 300 metros, mientras que en el sur lo haría a partir de unos 600 metros, una circunstancia que podría generar complicaciones importantes en la circulación por carretera.

Antes de la llegada plena de Ingrid, el jueves seguirá dominado por el temporal marítimo, con olas que superarán los siete metros en el litoral cantábrico. Durante esa jornada continuarán entrando frentes asociados a borrascas atlánticas, por lo que las lluvias seguirán siendo frecuentes en buena parte del país. No obstante, la probabilidad de precipitaciones intensas será menor en la fachada mediterránea. Las lluvias más destacadas se concentrarán en Galicia, donde podrán ir acompañadas de tormentas y granizo, así como en el norte de Extremadura, el entorno del Estrecho y zonas montañosas de Andalucía. También se esperan chubascos localmente fuertes en Baleares.

Tiempo para el viernes en España

El viernes marcará el inicio del episodio más adverso, cuando Ingrid se desplace entre la península ibérica y las islas británicas y se intensifique de forma rápida. Ese día las lluvias se extenderán prácticamente por todo el territorio, aunque serán menos probables en el litoral mediterráneo, Baleares y el Cantábrico. Las mayores acumulaciones se esperan de nuevo en el oeste gallego, el área del Estrecho y áreas montañosas del sur, según la AEMET.

La nieve volverá a ganar protagonismo, con cotas que descenderán hasta los 500 metros en Galicia y entre 600 y 800 metros en el resto de la mitad norte y la zona centro. En el sur, las nevadas aparecerán a partir de los 1.000 metros. A ello se sumarán vientos intensos, especialmente en el norte y el este peninsular, y un fuerte oleaje en las costas atlánticas y cantábricas. Las temperaturas se mantendrán bajas, con máximas que no alcanzarán los 10 grados en muchas zonas del norte y del centro.

Fin de semana extremadamente invernal

El sábado el ambiente será aún más riguroso, con un descenso adicional de las temperaturas y un carácter plenamente invernal. Se registrarán heladas generalizadas en amplias áreas del interior y máximas que en algunos puntos quedarán por debajo de los 5 grados, especialmente en la meseta norte y zonas del interior oriental. Las precipitaciones continuarán afectando a gran parte del país, salvo al extremo oriental peninsular y al valle del Ebro, y la nieve podrá aparecer a cotas muy bajas.

Durante el domingo, las lluvias y nevadas persistirán en muchas regiones, aunque con menor intensidad. Las temperaturas iniciarán una ligera recuperación, si bien las heladas seguirán presentes en zonas del norte y del este, cerrando un fin de semana marcado por el frío, la inestabilidad y las condiciones adversas.