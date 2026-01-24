Alerta roja extrema de la AEMET en esta comunidad: la AEMET avisa de lo que llega y es muy peligroso

La AEMET avisa de lo que llega a España es muy peligroso y obliga a activar la alerta roja en esta parte del país. Llega el fin de semana y con él una serie de planes que puede acabar quedándose en nada. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible. Llega un momento en el que todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde su página web: «Cielos nubosos o cubiertos, con brumas y nieblas asociadas en zonas altas. Probables chubascos generalizados en toda la Comunidad, que pueden ser persistentes en la mitad oeste. Cota de nieve inicial en 400-500 metros subiendo a 900-1100 a mediodía y a 1300-1500 al final, un poco más alta en zonas del litoral. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio sur y sin cambios significativos en el resto. Temperaturas máximas en ascenso ligero, salvo en el tercio sureste, donde habrá pocos cambios. Heladas débiles en amplias zonas del interior y en áreas montañosas, que podrán ser moderadas o puntualmente fuertes en cotas altas. En el litoral, vientos de noroeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes. En el interior, vientos flojos de componente sur al principio que virarán a oeste y suroeste a lo largo del día».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas débiles en el cuadrante suroriental y mitad oriental de Lugo, con cota inicial de 400-500 metros, subiendo a 900-1100 a mediodía. Heladas moderadas y puntualmente fuertes en zonas de montaña. Posibilidad de rachas muy fuertes en el litoral».

Para el resto de España la situación no puede ser peor: «Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo la influencia de una masa de aire marítima de origen polar, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, siendo menos probables y débiles en la mitad suroriental. Los mayores acumulados se esperan en Galicia, Baleares y en el entorno del Estrecho, siendo posible también la formación de alguna tormenta con posible granizo menudo en puntos del Estrecho y Mediterráneo. Se espera una cota de nieve baja, en el entorno de los 500/800m en la mitad sur peninsular y en el de los 300/600m en la norte. Continuarán las nevadas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, así como en montañas y zonas altas del centro y sur, con los mayores acumulados afectando a las montañas del noroeste. En Canarias se esperan cielos nubosos y posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas en descenso generalizado, sobre todo en la zona este, y particularmente para las máximas. Se darán heladas en la mayor parte del interior de la mitad norte peninsular, regiones de la meseta Sur y sierras del sureste. Se espera que sean moderadas en entornos de montaña, incluso localmente fuertes en el Pirineo. Sensación térmica muy baja en zonas altas por el efecto combinado de la temperatura y el viento, incluso durante el día. En Canarias se esperan descensos, sobre todo en zonas altas».