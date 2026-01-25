En Lugo es el rey de los embutidos y en el resto de España no lo conocen y se lo pierden

Lugo tiene un embutido que el resto de España no conoce, se pierden uno de los manjares más deliciosos del mundo. Estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar de una manera muy diferente. Cada rincón de España tiene su propia personalidad de tal forma que hasta la fecha no sabíamos.

No la conocen y se lo pierden

El rey de los embutidos es de Lugo y casi nadie lo conoce

La Guía Repsol presenta este embutido como: «Este embutido no deja a nadie indiferente. Perteneciente a la Denominación de Origen Botelo Gallego, conocido en A Fonsagrada como butelo, se trata de la variedad que más reconocimiento tiene entre comensales y expertos. Los ingredientes del butelo son un estómago -en gallego, bandullo- de cerdo relleno de despieces de carne del citado animal; en su mayoría (unas tres cuartas partes) carne de costillas. El resto puede ser cabeza -cachucha-, corteza- coiros- y espinazo- soá-, entre otras partes aunque con el paso de los años cada vez es más usual encontrarlo con más carne de costillas y menos de lo demás. Todos estos componentes se prensan en la tripa atados con cordeles y se ahúman en leña de roble autóctona para posteriormente curarse. El resultado es un embutido colorado de fuerte olor a magro cocido y, lo más reconocible, un sabor fuerte entre dulce y salado con un toque picante. El butelo está relacionado con la tradición de la matanza del cerdo y es el primer alimento que se solía consumir en la localidad después de dicho ritual, en invierno».

Lareira Gourmet me explica: «El Butelo galego es un embutido típico de la parte oriental de Galicia, sobre todo de sus provincias interiores, aunque también encontraréis productos semejantes en territorios de Asturias (Butiello), León y Norte de Portugal. El que más renombre tiene quizás sea el de O Barco de Valdeorras (Ourense), junto al “Butelo” de A Fonsagrada (Lugo). El Butelo es un embutido elaborado con el estómago (“bandullo” en Galicia) del cerdo y relleno de otras partes del animal, que serán adobadas y maceradas antes de embutirlas. El elemento principal de este relleno es la costilla de cerdo, que supondrá un mínimo del 70%, pudiendo ser acompañada de corteza (coiros), cabeza (cachucha), espinazo (soá) y otras partes del despiece del cerdo. Desde tiempos pasados, el Butelo va ligado estrechamente a la matanza del cerdo. Es el primer embutido que se come, aproximadamente unas 2-3 semanas después de la mata del cerdo, después de un proceso de ahumado y curación. Constituía un método eficaz de conservar la carne, a falta de otros conservantes y condimentos. Décadas atrás se rellenaba de restos varios del despiece del animal, pero actualmente, ha ido evolucionando con los gustos de los comensales y prácticamente solo lleva costilla de cerdo y algo de corteza».