Castilla y León se prepara para un giro brusco del tiempo: AEMET avisa de viento muy fuerte y nieve desde cotas inusuales

Se prepara para un giro brusco del tiempo Castilla y León

Los expertos de la AEMET avisan de una serie de elementos que pueden hacer que se activen todas las alertas. De tal forma que tendremos que visualizar algunas situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más. Este final de semana e inicio del siguiente puede acabar siendo especialmente complicado de tener en consideración.

Llega un episodio plenamente invernal, el viento fuerte y la nieve en cotas inusuales puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles del todo inesperados, en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Nuboso, tendiendo a abrirse algún claro por la tarde en la meseta. Se esperan precipitaciones débiles, más frecuentes en la montaña, con la cota de nieve en torno a los 1200 metros en el norte, mientras que en el sur podrá subir hasta unos 1400 metros. Temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas, que podrá ser localmente notable en el tercio sur. Heladas débiles o moderadas en zonas de montaña, probabilidad de débiles dispersas en la meseta. Predominará el viento del oeste y suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes por la tarde». Las alertas estarán activadas por estos fenómenos: «Rachas de viento fuerte o muy fuerte por la tarde. Ascenso localmente notable de las máximas en el tercio sur».

Para el resto de España la situación no puede ser un poco mejor: «Viento fuerte con rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico, Mediterráneo, meseta norte, sierras del interior, arco Mediterráneo, Ibéricas e interiores del tercio este. Precipitaciones persistentes con acumulaciones notables en las sierras de Cazorla, Segura y Grazalema. Nevadas con acumulados significativos en Pirineos y las sierras del sudeste. Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica, dejando paso la masa de origen ártico a una masa más cálida de origen atlántico. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a buena parte del territorio, más intensas y persistentes en los litorales cantábricos con un flujo del noroeste, el Estrecho y las sierras béticas. Los mayores acumulados se esperan en dichas sierras, el área de El Estrecho, Cantábrico oriental y el Pirineo occidental. En Baleares se esperan algunas tormentas, sin descartar alguna granizada. La cota de nieve en ascenso, pasando de los 500/700 m a quedar por encima de 800/1000 m en el tercio oriental y de 600/800 m a 1000/1500 m en el resto. Se espera que continúen las nevadas en las montañas del Pirineo y el Cantábrico, así como en sierras altas del sur. Los mayores acumulados se esperan en Pirineos y las sierras del sudeste. En Canarias se espera un tiempo más estable, con cielos poco nubosos».