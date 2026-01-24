Vuelve Filomena y hoy va a ser el peor día: la AEMET activa las alarmas porque no se salva nadie en España

La AEMET activa las alarmas porque no se salva nadie en España, llega un importante cambio de tiempo que nos hará pensar que llega lo peor de Filomena. Será mejor que preparemos los abrigos y el frío, lo que puede pasar en estos días es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. De una novedad en el tiempo que puede darnos alguna que otra sorpresa en esta recta final del mes de enero.

Filomena fue un episodio de frío extremo que lo cambió todo. Nos hizo estar muy pendientes de un tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estas próximas jornadas. Pese a no tener un invierno de mucho frío. El cambio de tendencia puede llegar en cualquier momento, con ciertas novedades que pueden acabar generando algunos cambios destacados. Es momento de apostar por algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de ciclo que nos afectará de lleno y puede ser esencial en estos días que nos están esperando.

No se salva nadie de lo que llega a España

Una nueva borrasca ha obligado a activar todas las alertas y hacerlo de tal manera que tocará empezar a tener en consideración en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Esta vez, nos enfrentamos a la llegada de una borrasca llamada Ingrid que apunta maneras.

Después de que Harry provocará una serie de lluvias importantes en gran parte del territorio, acompañado de frío y viento, vuelven las alertas y lo hacen ante una combinación explosiva. El cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Es hora de apostar claramente por un giro destacado de guion que puede alejarnos de lo habitual en esta época del año que tenemos por delante. Estaremos pendientes de un cambio que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

España se prepara para una novedad importante que ha obligado a activar un comunicado importante de la AEMET. Tendremos que empezar a prepararnos para ver una nueva etapa que, sin duda alguna, podría convertirse en la antesala de algo más destacado, unas alertas que nos hacen estar pendientes de lo que pasará en estos días que tenemos por delante.

La AEMET activa las alarmas ante la llegada de una nueva Filomena

Una nueva Filomena, es decir, un episodio de frío que rompe todos los récords en estos días de enero puede hacer acto de presencia. Estamos ante una temporada que puede acabar siendo la que nos golpeará de lleno en estos días en los que el tiempo libre puede convertirse en un problema.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: Tal y como nos explican desde el web de la AEMET: «Mañana sábado continuará el temporal marítimo en Galicia y Cantábrico, con oleaje bastante energético de 5-8 m y con la posibilidad de que en Galicia se superen los 8m de ola significativa, también se esperan vientos fuertes a muy fuertes. Además del temporal marítimo en el norte, se prevé mar combinada de 4-6m en el litoral gaditano y en el Estrecho. Por otro lado, soplará viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes en los litorales andaluces, del sureste y este peninsular y Baleares. Los chubascos se irán intensificando en el Cantábrico durante el día y se esperan nevadas significativas en Pirineos, mientras serán más dispersos en el resto. La cota de nieve se situará muy baja durante la primera mitad del día: 300-500 m en buena parte de la mitad norte y 600-800 m en el resto, con tendencia a ir subiendo por el oeste peninsular y quedando al final del día por encima de los 1000m en el tercio oeste peninsular. Las nevadas continuaran en zonas bajas del interior de Galicia y casi cualquier cota de la meseta Norte y el centro peninsular, con posibilidad de ventisca por el viento con intervalos fuertes. En combinación con las bajas temperaturas, con heladas moderadas en zonas de montaña, dará lugar a una sensación térmica muy baja. En Baleares los chubascos pueden ir acompañados de tormenta, rachas muy fuertes de viento y granizo pequeño».

Siguiendo con la misma explicación: «A partir del domingo 25, con el alejamiento y debilitamiento de Ingrid es previsible que la masa polar comience a retirarse con un ascenso progresivo de la cota de nieve. Aun así, las nevadas podrían seguir produciéndose en la primera mitad del día en el este de la meseta norte y de Castilla La Mancha y durante todo el día en el Pirineo, donde podría continuar nevando por encima de los 800 m. En esta jornada aún se mantendrá el temporal marítimo en Galicia y Cantábrico con olas de 6-8m, con la previsión de que remita al final del día. Además, se esperan vientos fuertes y rachas muy fuertes con olas de 2-4m en el mar de Alborán y Mediterráneo, que podrían afectar a la costa andaluza, Melilla y Baleares. Se mantendrá el viento del oeste moderado a fuerte con posibilidad de rachas muy fuertes en el tercio este peninsular y Baleares. Debido al carácter de la precipitación, en forma de chubascos, existe incertidumbre en la extensión espacial de las nevadas, especialmente en zonas más bajas del cuadrante noroccidental peninsular, así como en las cotas, que puntualmente podrían descender más en zonas donde la nevada sea más intensa. Por ello, se recomienda prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días».