Borrasca Ingrid, en directo: alerta roja en Galicia, nieve, frío polar, carreteras cortadas y últimas noticias
El temporal en España está provocando complicaciones propias del mal tiempo y está afectando también a las comunicaciones por carreteras y a los trayectos de los trenes, con lluvias que ya han causado destrozos: se ha tenido que suspender la circulación entre Córdoba y Jaén por la caída de un muro de contención sobre las vías.
Además, la DGT ha paralizado todos los camiones de suministros al norte del país, aunque «no cae una gota de nieve», decisión que ya se está notando en el abastecimiento de los supermercados.
La borrasca Ingrid está asolando España con un tiempo polar, lluvias intensas, nevadas en cotas bajas y múltiples carreteras cortadas, según avisa la DGT. Se ha activado la alerta roja en Galicia y hay zonas del país con avisos amarillos como Cantabria y el País Vasco.
Sigue en directo, las últimas noticias y el minuto a minuto del temporal que ha llegado a la Penísula en OKDIARIO.
La DGT paraliza 10 horas todos los camiones y suministros al norte del país aunque no «cae una gota de nieve»
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha paralizado el tráfico de camiones de toda la meseta norte, impidiendo suministro de bienes básicos, tal y como ha podido saber OKDIARIO a través de personas afectadas. Ante la previsión de nevadas para el día de hoy y mañana, se ha dado una circunstancia «que no tiene precedentes», según las fuentes. «Desde las 00:00 horas se ha paralizado en una zona amplísima la circulación de todo tipo de camiones», comentan. Esto afecta, «sobre todo, a la zona de Castilla y León, pero también a Asturias y Galicia».