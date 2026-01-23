Borrasca Ingrid, en directo: alerta roja en Galicia, nieve, frío polar, carreteras cortadas y últimas noticias

El temporal en España está provocando complicaciones propias del mal tiempo y está afectando también a las comunicaciones por carreteras y a los trayectos de los trenes, con lluvias que ya han causado destrozos: se ha tenido que suspender la circulación entre Córdoba y Jaén por la caída de un muro de contención sobre las vías.

Además, la DGT ha paralizado todos los camiones de suministros al norte del país, aunque «no cae una gota de nieve», decisión que ya se está notando en el abastecimiento de los supermercados.

La borrasca Ingrid está asolando España con un tiempo polar, lluvias intensas, nevadas en cotas bajas y múltiples carreteras cortadas, según avisa la DGT. Se ha activado la alerta roja en Galicia y hay zonas del país con avisos amarillos como Cantabria y el País Vasco.

Sigue en directo, las últimas noticias y el minuto a minuto del temporal que ha llegado a la Penísula en OKDIARIO.