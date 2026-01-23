Suspendida la circulación de trenes entre Córdoba y Jaén tras la caída de un muro por las lluvias

La circulación ferroviaria entre Montoro y Villa del Río, en la provincia de Córdoba, se encuentra interrumpida desde esta madrugada por acumulación de agua en la infraestructura, según ha informado Adif este viernes, y la caída de un muro de contención. La incidencia afecta al tramo Córdoba-Linares-Baeza.

Adif ha detenido el tráfico por razones de seguridad y ha señalado que se está trabajando para solucionar este problema «a la mayor brevedad posible».

Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) January 23, 2026

La línea afectada es una conexión clave entre las provincias de Córdoba y Jaén, aunque por ella no circulan trenes de Alta Velocidad, sino únicamente servicios de Media Distancia. Permanece cortada desde las 3:47 horas.

Los trenes afectados son Villa del Río-Palma del Río (5:25), Jaén-Córdoba (5:18), Córdoba-Jaén (7:17), Jaén-Sevilla (7:29) y Sevilla-Jaén (7:35). Renfe ha establecido traslados alternativos por carretera entre Córdoba y Jaén.

Además, la circulación de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida hasta nuevo aviso tras el grave accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), con 45 fallecidos. Por este motivo, Renfe activó este pasado lunes, un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad.

📢 ACTUALIZACIÓN PLAN ALTERNATIVO DE TRANSPORTE MADRID – ANDALUCÍA ✅ Servicios especiales por tren y autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. ✅ Servicios adicionales por vía convencional:

🚉 Con salida Atocha Cercanías y destino Cádiz/Granada

🚉 Con origen… pic.twitter.com/9O9fTCl2Gw — InfoRenfe (@Inforenfe) January 22, 2026

La lluvia ha provocado también en la provincia de Córdoba el corte de la carretera CO-4207 entre Montilla y Montalbán por el desbordamiento del arroyo Salado. Según ha informado el 112 en sus redes sociales, el corte afecta a los kilómetros 4 y 6 de esta vía.

Ante esta situación, el servicio de emergencias ha recordado que, aunque se conozca el terreno, no se debe cruzar por zonas inundadas para evitar riesgos.

El corte se produce tras varios días de lluvias persistentes en la zona, aunque la provincia de Córdoba no tiene avisos meteorológicos activos para esta jornada.