Cortes de tráfico y calles cortadas en Madrid por el Carnaval 2026

Madrid se prepara para vivir una de las fiestas más coloridas del año, pero también una de las más complejas para la movilidad. El Carnaval 2026 llega cargado de eventos que se repartirán por los 21 distritos de la ciudad, desde desfiles infantiles hasta grandes pasacalles de asociaciones vecinales. Para garantizar la seguridad de los participantes, el Ayuntamiento ha previsto una serie de cortes de tráfico y calles cortadas que comenzarán este mismo jueves y se prolongarán hasta el próximo miércoles de ceniza.

Si tienes que desplazarte por la capital, te detallamos toda la información actualizada para que los cortes no te pillen por sorpresa.

Horario de los cortes de tráfico por el Carnaval 2026 en Madrid

La agenda de restricciones es muy amplia y varía según el día y el distrito. El calendario oficial arranca este jueves 12 de febrero con cortes matinales (de 11:00 a 12:30 h) en Ciudad Lineal y se intensifica durante la tarde en zonas como Villa de Vallecas y Moratalaz.

El viernes 13 de febrero será el día de mayor actividad en los barrios, con cortes que empiezan a las 09:30 horas por desfiles escolares y se extienden hasta la medianoche en puntos como Puente de Vallecas. El sábado 14 la actividad se concentrará por la tarde, principalmente entre las 17:00 y las 21:00 horas, mientras que el cierre definitivo lo pondrá el «Entierro de la Sardina» el miércoles 18 de febrero, con afecciones previstas hasta las 21:00 horas en Villaverde.

🎭 Con motivo de la celebración de los pasacalles y desfiles del #CarnavalMadrid2026, varias líneas modificarán su recorrido del 13 al 18 de febrero. ℹ️ Tienes toda la información en nuestra web: https://t.co/aHySCjQ1h2 pic.twitter.com/InopyexIAD — EMT Madrid (@EMTmadrid) February 12, 2026

Todas las calles cortadas por el desfile y pasacalles del Carnaval

Dada la magnitud de las celebraciones, las incidencias se reparten por toda la geografía madrileña. Estas son las principales zonas y vías afectadas:

Centro y Retiro : el viernes habrá cortes destacados en Lavapiés (calles Olmo y Ave María) y en el entorno de la Carrera de San Francisco. En Retiro, zonas como Pío Baroja y Doctor Laguna sufrirán cortes intermitentes el viernes y el sábado tarde .

: el viernes habrá cortes destacados en Lavapiés (calles Olmo y Ave María) y en el entorno de la Carrera de San Francisco. En Retiro, zonas como Pío Baroja y Doctor Laguna sufrirán cortes intermitentes el el . Puente y Villa de Vallecas : son los distritos con más actividad. Se verán afectadas arterias principales como la Avenida de la Albufera, Avenida de Buenos Aires y Congosto. Especial atención al pasacalles del viernes , que cortará viales desde las 17:00 hasta las 24:00 horas.

: son los distritos con más actividad. Se verán afectadas arterias principales como la Avenida de la Albufera, Avenida de Buenos Aires y Congosto. Especial atención al pasacalles del , que cortará viales horas. Carabanchel y Usera : calles como General Ricardos, Antonio López y Marcelo Usera tendrán restricciones importantes, especialmente el viernes por la mañana y el sábado por la tarde (Asociación Cultural Casa Barrio).

: calles como General Ricardos, Antonio López y Marcelo Usera tendrán restricciones importantes, especialmente el por la y el por la (Asociación Cultural Casa Barrio). Ciudad Lineal y Hortaleza : ojo a la calle Hermanos García Noblejas el jueves y a la zona de Marqués de Corbera el sábado noche por el desfile de Ciudad Lineal.

: ojo a la calle Hermanos García Noblejas el y a la zona de Marqués de Corbera el por el desfile de Ciudad Lineal. Moncloa-Aravaca: el domingo 15, la zona de Osa Mayor y la Avenida de Galaxia estarán cortadas de 11:00 a 15:00 horas.

Afecciones en la EMT y consejos de movilidad

El Carnaval no solo afecta a los coches particulares. Un total de 46 líneas de autobús de la EMT (como la 6, 24, 34, 54, 57, 143 o la M1) sufrirán desvíos en sus itinerarios.

El Ayuntamiento recomienda encarecidamente utilizar el transporte público, evitar el vehículo privado en las zonas mencionadas y, para trayectos de larga distancia, utilizar exclusivamente la M-30 y M-40 para bordear los núcleos afectados por los pasacalles.