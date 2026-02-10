Programa completo del Carnaval de Madrid 2026: actividades, desfiles, conciertos y todas las fiestas

Madrid vuelve a transformarse en febrero cuando llega la época del carnaval. Cada año lo hace de manera distinta, pero este 2026 la ciudad se ha propuesto jugar con la estética de los años 20, los bailes de máscaras y el espíritu art déco. El Carnaval llega del 14 al 18 de febrero y lo hace con una programación de lo más completa que combina tradición, música, creatividad y un gran desfile que recorrerá Madrid Río hacia el corazón de Matadero Madrid, así que te ofrecemos todos los detalles a continuación.

Como cada año, el ayuntamiento plantea un Carnaval muy pensado para familias y para quienes disfrutan del ambiente callejero. Buena parte del protagonismo se concentra en Matadero y Madrid Río, donde habrá talleres para niños, espectáculos de calle, música en directo, pasacalles y una gran fiesta que va a ocupar toda la tarde del próximo sábado. La despedida llegará, como manda la tradición, con el Entierro de la Sardina, que vuelve a recorrer las calles del noroeste de la capital antes de la hoguera final en Casa de Campo.

Aunque el corazón del Carnaval se vive en esos tres días clave de sábado 14, domingo 15 y miércoles 18 de febrero, la programación se extiende por prácticamente todos los distritos, con actividades, bailes, talleres y conciertos que dan a cada barrio su propia manera de celebrar. Aquí tienes el programa completo y, además, un repaso a lo más destacado por día.

Sábado 14 de febrero: apertura, pregón y el gran desfile

El sábado es, sin duda, el día más intenso del Carnaval de Madrid 2026. Desde primera hora de la mañana, Matadero se convierte en un gran laboratorio creativo pensado para familias y para quienes quieran arrancar la fiesta con talleres, música y espectáculos en la plaza.

Durante toda la mañana se celebran talleres infantiles como Disfrázate Bauhaus, La máscara que habita en mí o las máscaras mecánicas Flip-Flip, con horarios escalonados desde las 10:30. Mientras tanto, Matadero mantiene un ambiente continuo con música en directo gracias a Chico-Trópico, un espectáculo de pompas gigantes, magia de calle y la yincana teatralizada El fascinante mundo de las máscaras, una de las propuestas más llamativas para familias.

A las 13:00, dos momentos importantes coinciden: el Pregón Oficial desde la plaza de Matadero y la salida del Gran Desfile del Carnaval de Madrid 2026, que recorrerá Madrid Río desde el Puente de Toledo hasta Matadero. Es un desfile con teatro de calle, comparsas, títeres gigantes y compañías internacionales que cada año atraen a miles de espectadores.

Por último, desde las 16:00 hasta las 19:00, Matadero acoge la Gran Fiesta del Carnaval, un viaje musical que mezcla clases de baile, orquesta en directo, un show profesional, concurso de disfraces y un cierre con DJ. Para amantes de la música, este es uno de los momentos más potentes del fin de semana, con repertorios que pasan por Río, Barranquilla, La Habana o Veracruz.

Domingo 15 de febrero: tradición castiza y humor carnavalesco

El domingo destaca por dos actividades que, año tras año, atraen a público de todas las edades. A las 11:00, la Plaza de Matadero acoge el Manteo del Pelele, uno de los rituales más castizos del carnaval madrileño. La música en directo y la participación del público hacen que sea un momento especialmente fotogénico y muy querido por las familias.

Una hora después, a las 12:00, llega el Encuentro de comparsas y chirigotas, un homenaje a la sátira y a la crítica social que caracteriza al carnaval. Coplas, cuplés y pasodobles llenan la plaza y conectan Madrid con la tradición carnavalesca gaditana, cada vez más presente en la ciudad.

Este día también es importante en distintos distritos, donde se concentran actuaciones de chirigotas, concursos de disfraces y fiestas vecinales. En Puente de Vallecas, por ejemplo, destaca el concierto Tributo a Mecano (20:45), uno de los más populares del fin de semana. En Ciudad Lineal, el viernes anterior ya arranca el ambiente con Noches de Neón, un concierto bailable y muy festivo que también forma parte de los eventos destacados del Carnaval 2026.

Miércoles 18 de febrero: Entierro de la Sardina

El miércoles llega la despedida oficial del Carnaval de Madrid 2026 con el Entierro de la Sardina. El cortejo parte a las 18:00 de la Ermita de San Antonio de la Florida, atraviesa el Puente de la Reina Victoria y continúa por Comandante Fortea y Santa Comba hasta adentrarse en el túnel hacia la M-30.

Todo finaliza en la Fuente del Pajarito, en la Casa de Campo, donde tiene lugar la hoguera simbólica alrededor de las 21:00. Es un acto multitudinario y muy fotográfico, con la Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina, comparsas, cabezudos y público disfrazado acompañando la celebración.

Carnaval 2026 por distritos: lo más destacado

Como hemos mencionado, la ciudad entera se suma a la fiesta con actividades propias. Estos son algunos de los eventos más destacados por distritos:

Arganzuela : destaca el concierto familiar Musicanimalia (14 de febrero, 17:30).

: destaca el concierto familiar Musicanimalia (14 de febrero, 17:30). Barajas : pasacalles, chocolate con churros y un baile con orquesta y concurso con premios económicos.

: pasacalles, chocolate con churros y un baile con orquesta y concurso con premios económicos. Carabanchel : el V Festival de Carnaval (14 de febrero) llena el distrito de música y juegos; por la noche, conciertos como Viaje por Carnavales.

: el V Festival de Carnaval (14 de febrero) llena el distrito de música y juegos; por la noche, conciertos como Viaje por Carnavales. Centro : jornadas de chirigotas en Vara de Rey y Comendadoras durante todo el fin de semana.

: jornadas de chirigotas en Vara de Rey y Comendadoras durante todo el fin de semana. Ciudad Lineal : el concierto Noches de Neón (13 de febrero) es uno de los más potentes fuera del programa principal.

: el concierto Noches de Neón (13 de febrero) es uno de los más potentes fuera del programa principal. Hortaleza : música brasileña con Alma brasileira (14 de febrero) y espectáculos infantiles.

: música brasileña con Alma brasileira (14 de febrero) y espectáculos infantiles. Latina : Carnaval de Zarzuela (13 de febrero) y muestras de folclore andino.

: Carnaval de Zarzuela (13 de febrero) y muestras de folclore andino. Puente de Vallecas: el ya mencionado Tributo a Mecano (20:45, 14 de febrero).

el ya mencionado Tributo a Mecano (20:45, 14 de febrero). Villaverde: una de las programaciones más amplias, con numerosos bailes, concursos y pasacalles.

En conjunto, el Carnaval 2026 reparte la celebración por toda la ciudad, permitiendo que cada barrio tenga su propio ambiente, ya sea con chirigotas, conciertos, talleres infantiles o pasacalles.