Conciertos en Madrid por el Carnaval 2026: todos los artistas, fechas, actuaciones gratis, dónde comprar entradas y cómo ir gratis

El Carnaval de Madrid 2026 llega con una agenda musical que se reparte por toda la ciudad y que tiene un hilo común que es el celebrar la fiesta desde los ritmos, la diversidad y la imaginación colectiva. Y a pesar de que no se han anunciado grandes estrellas internacionales, los conciertos y actuaciones en vivo forman parte esencial del programa y abarcan desde música latina hasta tango, zarzuela, chirigotas, orquestas y propuestas familiares. La oferta se extiende por Matadero Madrid, Madrid Río y prácticamente todos los distritos.

De este modo, vamos a poder encontrar propuestas musicales en distintos formatos, ya sean conciertos temáticos, orquestas participativas, espectáculos de carnaval, bandas locales con repertorios festivos y actuaciones gratuitas que acompañan pasacalles y celebraciones de barrio. Esto convierte el Carnaval 2026 en una especie de circuito musical abierto en el que cada distrito propone su propia banda sonora. Son conciertos distintos, pero todos forman parte de la programación oficial. Así que a partir de la información que ya se ha dado a conocer, te presentamos una guía para que sepas como orientarte entre los artistas, las fechas y los espacios en los que sonará el carnaval. No todas las actuaciones requieren entrada y, de hecho, la mayoría son gratuitas, algo que facilita disfrutar del programa sin preocuparse por el presupuesto. Aquí puedes consultar todos los detalles.

Todos los artistas del Carnaval de Madrid 2026

El cartel musical del carnaval se forma a partir de propuestas variadas que aparecen tanto en el programa principal como en los distritos. Entre los artistas y agrupaciones que actuarán durante la fiesta figuran:

Chico-Trópico , con una sesión mestiza y bailable en Matadero Madrid.

, con una sesión mestiza y bailable en Matadero Madrid. Son de Cuba, en la Gran Fiesta del Carnaval del sábado.

en la Gran Fiesta del Carnaval del sábado. DJ Miss Aleta , encargada del cierre musical en Matadero.

, encargada del cierre musical en Matadero. Orquestas locales en distintas sedes: Rash, Luz Verde, Professional Band, Noches de Neón.

Comparsas y chirigotas en varios distritos : Chirigota Casa Puerta, Chirigota Remontando, Los Estrellaos, Los desalmaos y otras agrupaciones del circuito madrileño.

: Chirigota Casa Puerta, Chirigota Remontando, Los Estrellaos, Los desalmaos y otras agrupaciones del circuito madrileño. Propuestas temáticas como Espíritu de Carnaval (Fuencarral), Tangos de Carnaval (Hortaleza), Alma Brasileira (Hortaleza), Viaje por carnavales (Carabanchel), Carnaval de Zarzuela (Latina) o Zarnaval (Fuencarral).

Conciertos familiares, como Musicanimalia en Arganzuela o Los Chinchetines en Carabanchel.

Tributo a Mecano, previsto para Puente de Vallecas la noche del 14 de febrero.

Calendario de conciertos del Carnaval de Madrid 2026

Las fechas se reparten desde el viernes 13 de febrero hasta el domingo 22 de febrero, según el distrito. Aquí tienes un resumen claro de los conciertos confirmados:

Viernes 13 de febrero

Noches de Neón (Auditorio Carmen Laforet, Ciudad Lineal, 19:00)

Tangos de Carnaval (Centro Cultural Carril del Conde, Hortaleza, 19:00)

Espíritu de Carnaval (Centro Sociocultural Valle Inclán, Fuencarral, 19:00)

Carnaval de Zarzuela (Paco de Lucía, Latina, 18:00)

Carnaval de Perú y Bolivia (Centro Cultural Fernando de los Ríos, Latina, 19:00)

Sábado 14 de febrero

Alma Brasileira, especial carnaval (Centro Cultural Hortaleza, 19:00)

Viaje por carnavales (Carabanchel, 19:00)

Orquestas y pasacalles musicales en Matadero Madrid durante la Gran Fiesta del Carnaval

Zarnaval (Fuencarral, 19:00)

Tributo a Mecano (Puente de Vallecas, 20:45)

Domingo 15 de febrero

Los Zumikids en Carnaval (Hortaleza, 12:00)

Chirigota Casa Puerta y Chirigota Remontando (Centro, 13:00 y 16:00)

Viernes 20 de febrero

Colorido carnaval (Latina, 19:00)

Carnaval Lírico (Centro Cultural Alfredo Kraus, Fuencarral, 18:30)

Sábado 21 de febrero

Carnaval de los animales (Barajas, 12:30)

Domingo 22 de febrero

Carnaval en la granja (Fuencarral, 12:00)

Además, en Villaverde y otros distritos se celebran orquestas de baile en distintas fechas, siempre abiertas al público.

Entradas: precio y cómo comprar

La mayor parte de los conciertos del Carnaval de Madrid 2026 son gratuitos, ya que forman parte de la programación municipal. Sólo algunos espectáculos requieren inscripción previa o reserva, sobre todo los que se organizan en centros culturales con aforo limitado.

Para los eventos gratuitos basta con presentarse con antelación; en caso de inscripción, cada distrito especifica las fechas y el procedimiento, normalmente presencial. Los conciertos del programa principal en Matadero Madrid, incluida la orquesta Son de Cuba, las sesiones de DJ y los espectáculos participativos, también son gratuitos y no necesitan entrada.

Conciertos gratis por el Carnaval de Madrid

Como decimos, los conciertos del Carnaval 2026 son gratuitos. Entre los más destacados:

Sesión Chico-Trópico en Matadero Madrid.

Orquesta Son de Cuba en la Gran Fiesta del Carnaval.

DJ Miss Aleta, cierre musical en Matadero.

Tangos de Carnaval, Alma Brasileira, Carnaval de Zarzuela, Zarnaval y otros conciertos temáticos.

Tributo a Mecano en Puente de Vallecas.

Noches de Neón en Ciudad Lineal.

Espíritu de Carnaval en Fuencarral.

Chirigotas en distintas plazas del distrito Centro.

Eventos musicales familiares como Musicanimalia, Los Chinchetines o Los Zumikids.

Esto convierte el carnaval en una oportunidad para disfrutar música en vivo sin coste para el público.

Dónde son los conciertos por el Carnaval de Madrid

Los escenarios se extienden por toda la ciudad. Los principales son:

Matadero Madrid y Madrid Río, epicentro del programa central.

epicentro del programa central. Auditorio Carmen Laforet (Ciudad Lineal).

Centro Cultural Carril del Conde y Centro Cultural Hortaleza (Hortaleza).

Centro Sociocultural Valle Inclán y Centro Cultural La Vaguada (Fuencarral-El Pardo).

Centro Sociocultural García Lorca y Auditorio Violeta Parra (Carabanchel).

Centro Cultural Fernando de los Ríos y Paco de Lucía (Latina).

Plazas del distrito Centro, como Vara de Rey o Comendadoras.

Barrio de Puente de Vallecas, que concentran varios conciertos al aire libre.

Centros culturales de Villaverde, con orquestas y baile de carnaval.

Cada distrito diseña su propio programa, lo que permite que haya conciertos cerca de cualquier barrio sin necesidad de desplazarse demasiado.