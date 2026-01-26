Qué conciertos hay en Madrid este 2026: todos los artistas que no te puedes perder este mes de febrero

El mes de enero ya casi se termina, y con febrero a la vuelta de la esquina puede que te apetezca poder disfrutar de un buen concierto de música. Tal vez este es un mes breve, pero lo cierto es que la agenda viene cargada de nombres fuertes y propuestas muy distintas entre sí, desde artistas que están renovando la escena flamenca hasta figuras internacionales que arrastran a miles de seguidores. En muchos casos, las entradas llevan semanas a la venta, así que conviene revisar cada fecha para no quedarse fuera. Toma nota, porque estos son los conciertos que hay en Madrid este febrero de 2026.

Este año, además, la sensación es que casi todo sucede a la vez: varios conciertos coinciden en la misma semana y otros comparten incluso el mismo día, lo que convierte febrero en uno de los meses con más movimiento musical de la temporada. Entre los artistas más esperados destacan Ángeles Toledano, Sidonie, Kiko Veneno y Nathy Peluso, cada uno con propuestas que llegan con un peso especial para su propio público. Pero no son los únicos. El mes se completa con una lista amplia de directos que recorren géneros muy diferentes: emo, rock, electrónica, pop experimental, pianistas con sello propio y bandas que regresan después de años sin pisar la ciudad. A continuación repasamos todo lo que suena en Madrid durante febrero, con fechas, precios y recintos para que puedas organizarte sin perder detalle.

Ángeles Toledano

La primera gran cita musical del mes de febrero en Madrid, la encontramos en el Circo Price con Ángeles Toledano, que actúa el 1 de febrero dentro de la programación de Inverfest. La cantaora presenta en directo Sangre Sucia, un trabajo que en vivo crece con una intensidad muy particular, mezcla de tradición y un imaginario más oscuro y emocional. Las entradas parten de 25 euros y el recinto en el que se celebra está en Ronda de Atocha, 35.

Sidonie

El grupo agotó rápidamente su fecha del 6 de febrero y añadió un concierto extra el día 5. Ambos tendrán lugar en el Teatro Eslava, donde Sidonie repasará Catalan Graffiti, el único álbum que la banda ha compuesto íntegramente en catalán y que se ha convertido en uno de los trabajos más especiales de su carrera. Las entradas tienen un precio desde 26 euros.

Kiko Veneno

Compartiendo día con la primera noche de Sidonie, Kiko Veneno vuelve al Circo Price el 5 de febrero acompañado de su grupo G-5. Llega con su habitual mezcla de rumba, rock y humor, un directo que funciona siempre y que forma parte de la programación de Inverfest. Las entradas también parten de 25 euros.

Nathy Peluso

El 17 de febrero es el turno de Nathy Peluso, que actuará en el Movistar Arena. Sus directos son conocidos por unir teatralidad, humor, provocación y un dominio absoluto del escenario, una mezcla que la ha convertido en una de las artistas más potentes del panorama actual. Las entradas comienzan en 62 euros y el concierto tendrá lugar en la calle Goya, 90.

Todos los demás conciertos de febrero en Madrid

Además de estas fechas principales, febrero reúne una programación muy amplia en la que nos podemos encontrar todo tipo de estilos y escenarios:

El 2 de febrero se celebra la Noche del Emo Revival en Wurlitzer Ballroom, con Invierno, Ulises Lima y Comisario Cosme; las entradas cuestan 8 euros en anticipada y 10 euros en taquilla.

con Invierno, Ulises Lima y Comisario Cosme; las entradas cuestan 8 euros en anticipada y 10 euros en taquilla. El 3 de febrero actúa Israel Fernández en el Circo Price , con entradas desde 25 euros.

, con entradas desde 25 euros. El 5 de febrero, HINDS despide etapa en La Riviera , con entradas desde 22 euros.

, con entradas desde 22 euros. El 10 de febrero es el turno de The Last Dinner Party , que llega a La Riviera con entradas desde 40 euros.

, que llega a La Riviera con entradas desde 40 euros. El 12 de febrero, A.A. Williams actúa en Sala Villanos , con entradas desde 20 euros.

, con entradas desde 20 euros. El 15 de febrero, Wednesday ofrece su directo en Sala Copérnico , con entradas desde 20 euros.

, con entradas desde 20 euros. El 16 de febrero llega Miles Kane a Sala Wagon (Chamartín), con entradas desde 28 euros.

con entradas desde 28 euros. El 19 de febrero actúan dos artistas: STAVROZ, en Sala MON, con entradas desde 26 euros; y Andrea Vanzo, en The Music Station – Príncipe Pío , con entradas desde 38 euros.

con entradas desde 26 euros; y , con entradas desde 38 euros. El 20 de febrero, Ralphie Choo presenta su propuesta en Movistar Arena , con entradas desde 35 euros.

, con entradas desde 35 euros. El 21 de febrero vuelve Nudozurdo a Sala Copérnico para celebrar los 15 años de Tara Motor Hembra, con entradas desde 18 euros.

para celebrar los 15 años de Tara Motor Hembra, con entradas desde 18 euros. El 22 de febrero será el turno de Judeline en Movistar Arena , con entradas desde 38 euros.

, con entradas El 27 de febrero, Wavves regresa a Sala Copérnico , con entradas desde 20 euros.

, con entradas desde 20 euros. Y el mes cierra el 28 de febrero con Austra, que actúa en Sala Villanos con entradas desde 31 euros.

Como ya mencionamos, a pesar de ser el mes más corto del año, Febrero no se queda atrás en grandes conciertos en Madrid, así que ya lo sabes, si desea ver el directo de Nathy Peluso, Sidonie o alguno otro de los conciertos mencionados, ha llegado el momento de sacar tu entrada.