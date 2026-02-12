Gran fiesta Carnaval 2026 en Madrid: cuándo es, horario, precio de las entradas, en qué consiste y quién puede ir

Madrid celebra el Carnaval 2026 por todo lo alto a partir de este próximo sábado, momento en el que de hecho podremos disfrutar de una fiesta especial que muchos esperan con ganas. Matadero Madrid, que ya se ha consolidado como uno de los grandes escenarios culturales de la ciudad celebra la Gran fiesta Carnaval 2026, de la que te contamos ahora todos los detalles sobre horarios, cuándo es, en qué consiste, cómo conseguir entradas y cómo llegar.

Esta es una fiesta especial para celebrar el inicio del Carnaval en la que la asistencia está abierta a todo tipo de público. De hecho, la programación oficial de este año mantiene la idea de viaje global con ritmos de Brasil, Caribe y Latinoamérica, un espectáculo de samba callejera, dos pases de orquesta, un concurso de disfraces y un cierre con DJ. Todo diseñado para que la gente baile desde el principio, y con un ambiente de celebración. Es además una cita para acudir sin prisas, disfrutar del ambiente colectivo y dejarse llevar. Además, el evento incorpora medidas de accesibilidad poco frecuentes en celebraciones de este tipo en exteriores, como bucle magnético, mochilas vibratorias y sonido amplificado, algo que permite que más personas puedan participar sin barreras. Matadero se presenta como un punto de encuentro para vecinos, familias, turistas y aficionados a la danza y la música en vivo. Una fiesta abierta, dinámica y con un programa claro: bailar, reír y vivir el Carnaval de forma compartida.

Cuándo es la gran fiesta de Carnaval de Madrid

La gran fiesta de Carnaval 2026 tendrá lugar este sábado 14 de febrero, una fecha que coincide con el arranque de las celebraciones carnavaleras en Madrid. El evento está programado oficialmente para la tarde y se desarrolla íntegramente en la Plaza Matadero, dentro del espacio cultural Matadero Madrid.

Es una única jornada y no requiere inscripción previa. La experiencia está planteada como una gran plaza festiva donde el público entra y sale con libertad, algo que hace que la actividad sea especialmente cómoda para familias y grupos.

Horario: a qué hora empieza y cuánto dura

El programa oficial ocupa tres horas, desde las 16:00 hasta las 19:00 horas. La estructura de la tarde está marcada por bloques diferenciados para que cada asistente pueda sumarse en distintos momentos sin perder el ritmo:

16:00–16:30: Clase de baile participativa dirigida por Caribe Mami, inspirada en los carnavales de Río de Janeiro, Barranquilla, Veracruz u Oruro.

Clase de baile participativa dirigida por Caribe Mami, inspirada en los carnavales de Río de Janeiro, Barranquilla, Veracruz u Oruro. 16:30–17:15: Primer pase de la orquesta Son de Cuba, centrado en repertorios festivos de Brasil, Caribe y Latinoamérica.

Primer pase de la orquesta Son de Cuba, centrado en repertorios festivos de Brasil, Caribe y Latinoamérica. 17:15–17:30: Dance Live Show, un espectáculo escénico de samba callejera con vestuario creado para esta edición.

Dance Live Show, un espectáculo escénico de samba callejera con vestuario creado para esta edición. 17:30–18:00: Segundo pase de la orquesta y Concurso de Disfraces.

Segundo pase de la orquesta y Concurso de Disfraces. 18:00–19:00: DJ set final a cargo de Miss Aleta, con un recorrido por carnavales del mundo y guiños al Mardi Gras o al sambódromo de Río.

Entradas: precio y dónde comprar

La gran fiesta del Carnaval de Madrid no requiere entrada ya que es completamente gratuita. De hecho, se promociona como un evento abierto en la Plaza Matadero, un espacio que habitualmente funciona con acceso libre salvo indicación contraria.

Cómo funciona y quién puede ir

La organización define la fiesta como un gran viaje musical por distintos carnavales del planeta. El público es protagonista desde el inicio, ya que la clase de baile funciona como toma de contacto para crear un ambiente común. No es necesario saber bailar dado que la idea es generar una experiencia inclusiva y participativa.

Durante la tarde se combinan aprendizaje, espectáculo y baile libre. El primer bloque de orquesta introduce repertorios de Brasil y Latinoamérica, mientras un maestro de ceremonias contextualiza cada pieza para reforzar la sensación de estar haciendo un viaje entre culturas. El dance show profesional añade el componente escénico y el concurso de disfraces abre la puerta a que cualquier asistente pueda subir al escenario si lo desea.

Y en cuanto a quién puede ir, lo cierto es que es una fiesta completamente abierta a cualquier persona, ya sean familias, adultos, jóvenes o aficionados a los carnavales. Es un evento pensado para un público amplio y diverso, sin límite de edad. Además, se aplican medidas de accesibilidad como bucle magnético, mochilas vibratorias, sonido amplificado y facilidades para movilidad reducida, lo que amplía aún más el carácter inclusivo de la jornada.

Dónde es y cómo llegar

La fiesta se celebra en Plaza Matadero, dentro del recinto de Matadero Madrid, ubicado en Plaza de Legazpi 8, en el distrito de Arganzuela. Se trata de un espacio amplio y al aire libre, habitual para grandes eventos culturales.

Cómo llegar