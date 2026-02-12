Desfile del Carnaval de Madrid 2026: cuándo es, horario y a qué hora es, recorrido y cómo llegar

Madrid ya se está preparando para el comienzo del Carnaval 2026 que arranca este mismo sábado, y además lo hará con uno de los momentos que más movimiento genera en la ciudad tal y como es el desfile que recorrerá Madrid Río a primera hora de la tarde. De este modo, y a dos días de que empiece la programación fuerte, el Ayuntamiento ha cerrado los últimos detalles de un cortejo que volverá a unir el Puente de Toledo con la Plaza de Matadero, un recorrido que en otras ediciones ha reunido a miles de personas así que toma nota porque te ofrecemos ahora todos los detalles del desfile del Carnaval de Madrid 2026 sobre cuándo es, horario y a qué hora es, recorrido y cómo llegar.

Ya podemos avanzar que la hora está fijada a partir de las 13:00 horas del sábado 14 de febrero. A partir de ahí, podremos disfrutar de compañías de teatro de calle, grupos de circo y comparsas de diferentes comunidades latinoamericanas que irán avanzando por el paseo en un formato muy visual que combina figuras de gran tamaño, estructuras móviles y música en directo. El objetivo, explican desde la organización, es que el público pueda ir sumándose en distintos tramos, sin necesidad de buscar un punto exacto para verlo. El cierre del desfile se hará ya en Plaza Matadero, donde está previsto que un DJ y un presentador vayan recibiendo a las compañías cuando vayan llegando. Y a partir de aquí podremos seguir celebrando el Carnaval de Madrid 2026 con un buen número de actos, hasta el Entierro de la Sardina el 18 de febrero.

Cuándo y dónde es el desfile de Carnaval en Madrid

El desfile del Carnaval de Madrid 2026 está programado para el sábado 14 de febrero y forma parte del inicio oficial de las celebraciones de este año. La salida será a las 13:00 desde el Puente de Toledo, un punto que suele concentrar a quienes prefieren ver el arranque completo del cortejo. Desde allí, avanzará por el eje de Madrid Río hasta llegar a Plaza Matadero, donde se rematará el recorrido con música y presentaciones en directo.

Horario del desfile

El horario oficial es de 13:00 a 15:00 horas, un tramo de dos horas en el que se sucederán intervenciones visuales y musicales sin interrupciones. Y aunque el inicio está previsto puntualmente a las 13:00 horas en el Puente de Toledo, el cortejo avanzará de forma progresiva por el cauce de Madrid Río, lo que permite disfrutarlo desde distintos tramos del paseo.

A modo de contexto y mirando la programación del Carnaval, durante la mañana también se celebrarán talleres y actividades familiares en Matadero Madrid, así como el pregón oficial del Carnaval (13:00–13:15 horas), lo que convierte este tramo del día en uno de los más activos de toda la programación.

Recorrido del desfile

Como ya hemos mencionado, el itinerario del Desfile del Carnaval 2026 será desde el Puente de Toledo, pasando luego por Madrid Río, hasta llegar a la Plaza Matadero. El cortejo atravesará el eje principal de Madrid Río, uno de los paseos más amplios y cómodos para acoger público. A lo largo del recorrido se podrán ver:

Esculturas móviles de gran formato como AQUILES y Los Diminuts de la compañía valenciana La Fam Teatre.

de gran formato como AQUILES y Los Diminuts de la compañía valenciana La Fam Teatre. Seres futuristas de gran altura de TODOZANCOS y su propuesta METAMORPHOSI, con exoesqueletos, máscaras biomórficas y prótesis lumínicas.

de gran altura de TODOZANCOS y su propuesta METAMORPHOSI, con exoesqueletos, máscaras biomórficas y prótesis lumínicas. El Carrusel Ambulante de Tiritirantes, un tiovivo escénico con enormes corceles articulados y personajes circenses.

un tiovivo escénico con enormes corceles articulados y personajes circenses. Figuras móviles y zancudos clásicos de 7 Burbujas , junto a piezas como La Mobilette y Mobibabiloom.

, junto a piezas como La Mobilette y Mobibabiloom. Fraternidades y comparsas folclóricas con música en directo, trajes tradicionales y ritmos de carnavales de Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay y más países.

Al llegar a la Plaza Matadero, un DJ y un animador presentarán cada compañía, manteniendo el ambiente festivo mientras el público se concentra para el cierre del recorrido.

Cómo llegar en coche y transporte público

En Metro

La forma más cómoda es llegar al final del recorrido:

Legazpi (líneas 3 y 6) — a pocos minutos de Plaza Matadero.

Si prefieres ver la salida del desfile:

— a pocos minutos de Plaza Matadero. Si prefieres ver la salida del desfile: Marqués de Vadillo (línea 5) — muy próximo al Puente de Toledo.

En autobús (EMT)

Varias líneas atraviesan o conectan con el entorno de Madrid Río y Matadero, entre ellas las líneas que pasan por Legazpi, Usera, Marqués de Vadillo o Piramides.

En Renfe

La estación más cercana a Matadero es Embajadores, desde donde se puede enlazar fácilmente con Metro o autobús.

En coche

La zona de Madrid Río dispone de varios tramos de aparcamiento en superficie, aunque la disponibilidad es limitada en días de eventos. Si vamos a través de la M-30, lo mejor que podemos hacer es dirigirnos a los aparcamientos que están cerca a Legazpi o zonas interiores de Arganzuela. Debido al carácter peatonal que tiene gran parte del recorrido, es recomendable que aparquemos en calles aledañas y completar el trayecto a pie.