La tienda del Congreso de los Diputados vende una baliza V16 que no vale pese a estar homologada. Según ha podido confirmar OKDIARIO, la baliza ofertada en el comercio y adornada con el logo del edificio no consta en los listados de la DGT, por lo que no serviría en caso de emergencia.

Según explican a este periódico las fuentes consultadas, la baliza como tal sí que está homologada, pero se puso a la venta con los requisitos iniciales, en los que no se incluía la geolocalización.

Meses más tarde, el Ejecutivo cambió las exigencias y requirió que todas las luces de tráfico contaran con dicho sistema de rastreo. De esta manera los de Sánchez dejaron fuera un número importante de balizas que ya habían salido a la venta, incluidas las del propio Congreso de los Diputados.

Pese a conocer su invalidez, la tienda del mítico edificio sigue vendiendo la baliza V16 personalizada y ha rebajado su precio de 35 a 20 euros, según las voces conocedoras «para darles salida».

Desde que se estableció el requisito del GPS el Congreso tampoco ha repuesto sus estantes con nuevas balizas válidas a la venta. Es decir, sólo comercializa balizas V16 homologadas pero sin geolocalización, algo por lo que la DGT podría multar al conductor que le diese uso en caso de emergencia.

En este contexto, las fuentes que han dado uso a la baliza del Congreso destacan que «en las carreteras secundarias donde no hay cobertura no valen» ni estando homologadas.

Marlaska defiende su uso obligatorio

Sobre la polémica herramienta vial, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha seguido defendiendo esta semana su uso obligatorio en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas mientras el PP vinculaba esta decisión con un nuevo caso de corrupción relacionado con el PSOE.

«El caso balizas será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE», sostenía este miércoles la diputada del PP Ana Vázquez, mostrando una baliza V16 con la luz de emergencia encendida desde su escaño en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Cabe recordar que este periódico ya publicó que el Gobierno había subvencionado con más de 5,2 millones durante el mandato de Pedro Sánchez a uno de los dos laboratorios que homologan la baliza V16.

Concretamente a una empresa llamada Idiada, participada además por la Generalitat de Cataluña que preside ahora Salvador Illa y que posee un 20% del capital social.