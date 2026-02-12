METEOCAT no da crédito y confirma que no habrá tregua: alerta por lo que llega hoy a Cataluña

Alerta por lo que llega hoy a Cataluña, Meteocat no da crédito y confirma que no habrá tregua, en estas próximas jornadas. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar y llega hoy a un territorio en el que se ha decretado la alerta roja ante unas lluvias abundantes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden ser claves y que, sin duda alguna, podría acabar siendo la que nos golpeará de lleno.

Confirman estos expertos que no dan tregua las borrascas. Después de una, llegará otra y acabará siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con la mirada puesta a un punto del país en el que se han activado todas las alertas. La población se ha quedado en casa en el corazón de esta comunidad ante una alerta que puede cambiarlo todo por momentos. Será mejor que nos empecemos a preparar para un giro importante que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Alerta por lo que llega hoy a Cataluña

Ayer los expertos decidieron enviar unas alertas que aparecen en los teléfonos de toda Cataluña. Hasta la fecha nunca se había producido una alerta roja ante el fuerte viento que ha a azotar a esta comunidad y pese a estar muy acostumbrados a este fenómeno, llega en el peor de los momentos posibles.

Justo cuando las alertas están activadas y nos han alejado de una situación poco común. Lo que parecía imposible se ha convertido en una dura realidad para muchos. Los desplazamientos de estos días obligan a parar todo y a recluirse en casa, para evitar más de una sorpresa por el mal tiempo.

Tocará empezar a pensar en lo que nos está esperando en estos días en los que el cambio puede convertirse en un problema que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar. Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando con la mirada puesta a unos cambios que serán esenciales.

Esta previsión del tiempo es más importante que nunca, en especial, cuando descubrimos lo que nos está esperando en unos días en los que la inestabilidad acabará siendo algo que nos puede afectar en cualquier momento.

Confirma Meteocat que no da tregua el mal tiempo

Parece que el mal tiempo se ha convertido en un enemigo común que, sin duda alguna, deberá estar muy pendiente de lo que acabará pasando en estos días. Tocará empezar a ver llegar un destacado cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos nubosos en Pirineos, donde se esperan precipitaciones débiles en la divisoria y valle de Arán; en el resto, cielo poco nuboso. Cota de nieve en torno a los 1000-1400 m. Temperaturas en descenso, ligero o sin cambios en el litoral de Girona. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento moderado de componente oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, tendiendo a amainar al final del día». Siguiendo con la misma previsión: «Rachas muy fuertes de viento».

Las alertas estarán activadas: «Se prevé una situación de transición entre el paso de frentes en la Península y Baleares. Así, al principio, los restos de un primer frente asociado a la borrasca Nils dejarán cielos nubosos en la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos, con precipitaciones en general débiles, y poco probables en la meseta norte. Más intensas en las sierras de Andalucía con acumulados significativos en Grazalema. Mientras, en el resto de la Península predominarán los intervalos nubosos, con cielos poco nubosos en el Ebro, fachada oriental y Baleares. A lo largo del día las lluvias irán en general a menos, con claros en las horas centrales, si bien podrían ser persistentes en puntos de Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía. Con la llegada de nuevos sistemas frontales, se oscurecerán los cielos y las precipitaciones tenderán a reactivarse en la mitad oeste peninsular, sin descartar que sean localmente fuertes o acompañadas de tormenta en el extremo occidental. Nevará en montañas del norte, con una cota en torno a los 1300/1600 m, aunque al inicio en Pirineos comenzará en 1600/1800 m. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales en montañas de la vertiente atlántica, con mayor persistencia en las sierras del sudeste y en Pirineos. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando las máximas, que ascenderán en el suroeste peninsular, y las mínimas, que lo harán en el nordeste de Cataluña. En Canarias, sin cambios. Heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de montañas de la mitad norte».