Alerta de la AEMET por lo que está a punto de llegar a España: falta lo peor y no estamos preparados

Falta lo peor y no estamos preparados para lo que está a punto de llegar, un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos hará estar pendientes de esta alerta de la AEMET. Los expertos saben muy bien lo que puede pasar en esos días en los que el tiempo cobrará protagonismo. Estos expertos no dudan en aprovechar al máximo en estos días que puede acabar siendo posible en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una forma diferente.

Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente cada cambio cuenta de una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una situación que puede acabar siendo la que nos marcará en estos días que tenemos en mente una serie de peculiaridades que pueden ser claves. Estaremos pendientes de afrontar una situación que puede convertirse en la antesala de algo más, de una novedad importante que, sin duda alguna, puede ser esencial. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia para el que quizás no estamos del todo preparados.

Falta lo peor y no estamos preparados

Este invierno está siendo uno de los peores en cuanto al tiempo se refiere. Tocará conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que parecerá que el tiempo nos da más de una sorpresa inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que parece que el invierno no quiere irse.

Estamos a unas pocas semanas de que la primavera acabe siendo una realidad. Viendo llegar este cambio de tendencia que nos traerá el sol que tanto desearíamos. Una novedad que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará un soplo de esperanza, pero cuidado, porque lo que puede pasar es algo muy distinto.

No estamos preparados para lo peor de un temporal que parece que lo vamos a tener en mente en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera muy diferente. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estos días en los que parece que la situación se va complicando. La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias.

La AEMET lanza una importante alerta por lo que está a punto de llegar a España

Lo que está a punto de llegar a España obliga a lanzar una importante alerta, los expertos de la AEMET no dudan en estar pendientes de estos mapas del tiempo que pueden traernos más de una sorpresa del todo inesperada. El tiempo en estas próximas jornadas pueden acabar convirtiéndose en un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede ser esencial.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que se mantenga un tiempo marcado por la circulación atlántica, con el paso de frentes y la entrada de una masa de aire polar húmeda. Así se espera el paso de un frente barriendo toda la Península y dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, con posibles tormentas ocasionales, y con los mayores acumulados en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, pudiendo ser fuertes y persistentes en todas estas zonas. Nevará en los principales entornos de montaña, con una cota en torno a 1300/1500 m, bajando a 1100/1400 m en la mitad sur peninsular, a 700/1000 m en el noroeste y a 900/1200 m en el resto. Tiempo estable en Canarias, con cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la vertiente atlántica, con brumas frontales en amplias zonas del territorio. Temperaturas en descenso generalizado, pudiendo hacerlo de forma localmente notable las máximas en el Ebro y fachada oriental peninsular, y con mínimas que se darán al final del día en la mayor parte del territorio. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Predominará el viento de oeste y suroeste en la Península y Baleares, tendiendo a noroeste, en general moderado en interiores y fuerte en litorales, el sudeste y Baleares. Se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probable en zonas bajas de interior de la mitad septentrional. Alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias. Rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio; menos probable en zonas bajas de interior de la mitad septentrional. Precipitaciones fuertes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia, sierras del sudeste, oeste del Sistema Central y en las sierras del sur de Andalucía. Nevadas en montañas del noroeste».