Olas de 9 metros y vientos de más de 100 km/h: España en alerta roja por lo que llega con la borrasca Nils

España se pone en alerta roja por lo que llega con la borrasca Nils, nada más y nada menos que 9 metros y vientos de más de 100 km/h, activan las alertas de la AEMET. El país entero se prepara para recibir una nueva borrasca en este tren de borrascas que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con este tiempo con el que realmente todo puede ser posible.

Este invierno nos está dando señales de transformación y para hacerlo, nada mejor que empezar a ver llegar determinados detalles que podrían acabar generando más de una sorpresa inesperada. Estaremos pendientes de este tiempo que puede acabar siendo lo que nos dará pie a un cambio de ciclo que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Estos días de cambios pueden convertirse en la antesala de algo más, con una borrasca que no se detiene y que ha acabado siendo una de las más activas, provocando más de una sorpresa inesperada. Llegan olas de 9 metros y vientos importantes que activarán las alertas.

Lo que llega con la borrasca Nils activa la alerta roja en España

España se prepara para una alerta roja que se activa con la llegada de una borrasca Nils que puede marcar el fin de semana. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, quizás hasta la fecha, no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que podría generar más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que el tiempo puede acabar siendo posible. Es hora de conocer lo que puede pasar en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Esta última borrasca puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos y que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Este tiempo nos lleva a ver llegar unas olas de 9 metros y vientos de más de 100 km/h en estas zonas del país que se verán tan afectadas por esta previsión del tiempo que se activará la alerta roja.

España en alerta por lo que llega con la borrasca Nils

La borrasca Nils obliga a España a ponerse en alerta por lo que llega en estos días en los que cada detalle cuenta. Será mejor que nos empecemos a preparar para un importante giro radical que vamos a ver con la llegada de un viento que ha obligado a activar todas las alertas de forma inmediata.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «En Cataluña, los avisos estarán activos hasta el mediodía, siendo de nivel naranja en el prelitoral sur y el litoral norte de Tarragona, donde las rachas máximas superarán los 90 km/h. Con el paso de las horas, las fuertes rachas de viento afectarán a buena parte de la mitad norte y del este del país. Las rachas máximas se situarán en torno a los 70–80 km/h en La Rioja, Castilla y León, el norte de Madrid, Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, el sur de Aragón, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, Murcia y el este de Andalucía. Las rachas más fuertes se darán en zonas cercanas a sistemas montañosos como la cordillera Cantábrica, donde se podrán superar los 100 km/h».

Siguiendo con la misma explicación: «A lo largo de la jornada del jueves, el viento continuará soplando con fuerza en buena parte del este peninsular y de las islas Baleares. El viento vendrá desde el oeste y tendrá una intensidad superior a los 70 km/h en buena parte del este del país. Se han activado avisos amarillos en regiones del este de Castilla y León, el litoral de Cantabria y País Vasco, la vertiente cantábrica de Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, el interior de Murcia, el sistema Central de Segovia y su vertiente madrileña, el este de Andalucía, las islas Baleares y el este de Castilla-La Mancha».

Los avisos irán cambiando por momentos, a medida que el viento se intensifique: «Las rachas serán algo más intensas en regiones de montaña como el sistema Central y el sistema Ibérico, o en regiones de costa como el litoral de la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde se superarán los 80 km/h. Los avisos serán naranjas en el interior de Almería, el prelitoral de Barcelona, el nordeste de Mallorca y Menorca. En estas localidades las rachas de viento superarán los 90 km/h. Con el paso de las horas, el viento irá perdiendo intensidad, lo que hará que durante la tarde vayan desactivándose los avisos meteorológicos».