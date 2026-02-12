Jorge Rey avisa de lo que llega en Carnaval y no habrá tregua en estas zonas: «Como si no hubiera un mañana»

No da tregua en estas zonas, Jorge Rey avisa de lo que llega para Carnaval como si no hubiera un mañana. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que van llegando a toda velocidad y que pueden provocar más de una sorpresa en estos días. Es hora de saber qué nos esperará en unas jornadas en las que realmente cada detalle puede ser lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Con la mirada puesta en una de las fiestas más importantes del año, lo que tenemos por delante es una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos próximos días que tenemos en el calendario señalados. Estaremos pendientes de una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, deberemos tener en mente y que pueden cambiarlo todo en estos próximos días. Este Carnaval, el canal del tiempo de Jorge Rey puede darnos más detalles sobre el tiempo que hará en las actividades al aire libre que tenemos previstas.

Como si no hubiera un mañana

Es mejor que nos empecemos a preparar para lo peor; lo que tenemos por delante es un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días de temporada. Este invierno puede estar marcado por un giro radical respecto a lo que esperaríamos.

Nadie, excepto Jorge Rey vio llegar lo que tenemos en estos momentos. Nos enfrentamos a una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. De la sequía y las altas temperaturas de años anteriores, hemos pasado a un giro radical en el que la situación puede complicarse por momentos.

Tal y como hemos visto anteriormente, tocará estar pendientes de unos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un giro radical en este tiempo que quizás nos costará un poco más redescubrir. En especial cuando estemos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Como si no hubiera un mañana, es importante estar muy pendientes de un giro radical en un tiempo que nos aleja de lo que sería habitual y nos sumerge en lo peor de un tiempo invernal.

Avisa de lo que llega en Carnaval Jorge Rey

Carnaval es una de las fiestas señaladas del año y Jorge Rey se adelanta a todos para darnos una previsión del tiempo que puede ser clave que tengamos en nuestro poder. En especial, en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera sorprendente.

De momento, sigue lloviendo en muchas partes de España, como si no hubiera un mañana, pero puede ser una situación temporal, si tenemos en consideración lo que nos dice este experto. La estabilidad que deseamos para Carnaval está en riesgo, pero este vídeo viral nos aclara un poco lo que pasará.

La AEMET parece que quiere darnos algunos detalles más ante un giro radical que podría alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Es hora de saber qué puede pasar en unos momentos en los que cada detalle cuenta, con ciertos elementos que serán esenciales.

Tal y como nos explican desde la AEMET en esta previsión del tiempo: «Se prevé una situación de transición entre el paso de frentes en la Península y Baleares. Así, al principio, los restos de un primer frente asociado a la borrasca Nils dejarán cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos, con precipitaciones en general débiles, y poco probables en la meseta norte. Mientras, en el resto de la Península predominarán los intervalos nubosos, con cielos poco nubosos en el Ebro, fachada oriental y Baleares. A lo largo del día las lluvias irán en general a menos, tendiendo a abrirse claros, si bien podrían ser persistentes en puntos de Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía. Con la llegada de nuevos sistemas frontales, las precipitaciones tenderán a reactivarse en la mitad oeste peninsular, sin descartar que sean localmente fuertes o acompañadas de tormenta en el extremo occidental. Nevará en montañas del norte, con una cota en torno a los 1300/1600 m, aunque al inicio en Pirineos comenzará en 1600/1800 m. En Canarias, cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales en montañas de la vertiente atlántica, con mayor persistencia en las sierras del sudeste y en Pirineos. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando las máximas, que ascenderán en el suroeste peninsular, y las mínimas, que lo harán en el nordeste de Cataluña. En Canarias se mantendrán estables ambas. Heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de montañas de la mitad norte».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplará viento intenso de componente oeste, moderado en general en el interior y fuerte en los litorales, interiores del tercio oriental y Baleares. Se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo. Viento moderado de componente norte con intervalos fuertes en Canarias. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y en Baleares».