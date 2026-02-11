Llega la borrasca Nils y va a sacudir estas zonas de España a partir de hoy: «Tormentas y aludes»

Va a sacudir estas zonas de España a partir de hoy la borrasca Nils, con tormentas y aludes que pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos darán alguna que otra sorpresa. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera diferente.

Tormentas y aludes que llegarán a toda velocidad de una forma que puede acabar siendo peligrosa para todos. Tendremos que empezar a ver llegar una serie de fenómenos que se suman a un país que parecerá que el tiempo se convierte en uno de sus elementos más singulares. Es momento de conocer lo que puede pasar en estas zonas en las que realmente a todos puede pasar. Tenemos que ver este cambio que, sin duda alguna, puede marcar esta recta final de la semana e incluso los esperados carnavales, que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa.

Tormentas y aludes pueden poner a España en riesgo

España está en riesgo ante lo que está pasando en nuestro país. Tocará empezar a pensar en todo lo que puede pasar en estos días en los que realmente la situación puede ir cambiando por momentos. Tocará saber qué es lo que pasará en estas jornadas en las que el tiempo será protagonista.

Son tiempos de apostar claramente por una nueva previsión del tiempo en el que todo puede ser posible. Con ciertas novedades que, sin duda alguna, pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Será el momento de poner en marcha algunas novedades destacadas que pueden ser claves.

Es hora saber este tipo de detalles que pueden acabar siendo las que nos marcarán estos días tan especiales de febrero. El tiempo de estas jornadas puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que tenemos por delante y que pueden acabar siendo posibles.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede convertirse en una realidad. Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo está cobrando especial protagonismo.

Va a sacudir la borrasca Nils estas zonas de España a partir de hoy

A partir de hoy será mejor que nos preparemos para lo peor, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de cero. Es hora de saber lo que pasará en estas próximas horas cuando el tiempo puede convertirse en una dura realidad es algunas partes del país.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Persiste otro día más la situación de circulación atlántica, con el paso de frentes asociados a la borrasca Nils y una masa de aire húmedo y relativamente cálido para la época del año, dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península, si bien siendo poco probables en regiones mediterráneas. Se prevén persistentes, localmente fuertes y con alguna tormenta y granizo ocasional en Galicia y oeste del Sistema Central, siendo también posible en la Cantábrica occidental y a primeras horas en regiones del Pirineo. Asimismo, son probables los chubascos y tormentas localmente fuertes a últimas horas en el entorno cantábrico oriental. Nevará en el Pirineo por encima de 1700/2000 metros, siendo también posible en cumbres del resto de sistemas montañosos. Cielos poco nubosos o con intervalos en Baleares, tendiendo a oscurecerse con posibilidad de alguna precipitación en la segunda mitad del día, y en Canarias cielos nubosos en el norte de las islas montañosas.

Bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica, norte y oeste de la meseta sur, Andalucía occidental y Galicia.

Temperaturas máximas en aumento en Canarias y Ampurdán, en descenso en el Ebro, Cantábrico oriental y Sierra Morena y, en general, con pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en los archipiélagos, Ebro y fachada oriental peninsular, localmente notable en litorales de su mitad norte, en descenso en el Cantábrico y tercio noroeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y localmente fuertes, con tormentas ocasionales, en Galicia y oeste del Sistema Central, también posibles en la Cantábrica occidental y a primeras horas en el Pirineo. Probables chubascos y tormentas fuertes al final en el Cantábrico oriental. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en la mayor parte de la mitad norte y tercio oriental peninsular, también posibles en zonas de Baleares. Predominará el viento moderado del oeste y suroeste en la Península, llegando a fuerte en zonas de litoral y archipiélago. Se prevén rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y el tercio oriental peninsular, también posibles en Baleares, y que podrían llegar a huracanadas en puntos del litoral cantábrico. Alisio moderado en Canarias».