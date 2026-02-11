Nuboso y lluvioso en Castilla y León: AEMET prevé viento fuerte y cambios en el ambiente

Nuboso o cubierto se presenta el tiempo en el conjunto del territorio de Castilla y León este 11 de febrero de 2026, con frecuentes precipitaciones débiles a moderadas, especialmente persistentes en el oeste y suroeste, así como en las zonas de los Sistemas Ibérico y Central, donde se esperan acumulados significativos. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios, mientras que el viento del suroeste soplará de forma moderada, aumentando a fuerte con rachas muy intensas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 11 de febrero

Nubes y lluvias con viento fuerte en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 15 grados, la sensación térmica podría descender hasta los 2 grados, haciendo que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual. El viento soplará del sur a una velocidad moderada, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más dinámico, con nubes que se desplazarán rápidamente, pero la probabilidad de chubascos seguirá presente. La humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el ambiente se sienta pesado, mientras que el sol, que saldrá a las 08:24, se ocultará tras las nubes a las 18:48, dejando a León en una penumbra húmeda y fresca.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 10 grados, mientras el viento sopla del sur a 35 km/h, creando una sensación térmica que se siente aún más fría. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, especialmente en la tarde-noche, donde las precipitaciones serán intensas.

El contraste es notable entre la mañana y la tarde; si bien la primera parte del día se presenta con cielos nublados, la tarde traerá lluvias persistentes y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h. La humedad, que puede llegar al 90%, hará que la sensación térmica se sienta más baja, con mínimas de 5 grados. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien antes de salir.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y lluvia constante

Este día en Salamanca amanece con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% tanto en la madrugada como durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 10 grados, pero la sensación térmica podría descender hasta los 5 grados, lo que hará que el ambiente se sienta más frío. A medida que avance la jornada, el viento del suroeste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, lo que podría hacer que la sensación de humedad, con un 90% de humedad relativa, se sienta aún más pesada.

Por la tarde y noche, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. Las temperaturas máximas alcanzarán solo los 15 grados y el cielo seguirá cubierto. Con la salida del sol a las 08:22 y su puesta a las 18:51, Salamanca disfrutará de unas 10 horas de luz, aunque el tiempo no será el más propicio para actividades al aire libre. Se recomienda estar preparado para la lluvia y el viento durante todo el día.

Valladolid: cielo nublado y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 15 grados. A lo largo de la jornada, se espera que la probabilidad de lluvia sea alta, especialmente por la tarde, acompañada de un viento del sur que soplará a una velocidad moderada, aunque sin causar molestias significativas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la sombra de las nubes, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades cotidianas. No olvides llevar un paraguas, por si acaso y disfrutar de la frescura que ofrece la jornada.

Cielo cubierto y probabilidad de lluvia en Burgos

La jornada en Burgos se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frescura que se notará especialmente por la mañana, con temperaturas que rondarán los 8 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será alta y las nubes se intensificarán, dejando poco espacio para el sol. Se recomienda llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que las temperaturas no superarán los 14 grados y el viento del sur soplará con fuerza, haciendo que la sensación térmica sea aún más fría.

Palencia: cielo cubierto y chubascos intensos

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 8 grados. A medida que avanza la mañana, se anticipan chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el mercurio apenas alcanzará los 15 grados.

Con el viento soplando del sur a 25 km/h y rachas que podrían llegar a los 60 km/h, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 3 grados. La tarde-noche se presenta especialmente lluviosa, así que es mejor prepararse para un final de jornada húmedo.

Cielos grises y lluvia intensa en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados. A medida que avanza el día, el tiempo empeorará notablemente, con una probabilidad de lluvia del 100% en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados como máxima y 3 como mínima, mientras el viento soplará del sur a 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa impermeable, ya que la lluvia será intensa. A pesar de la inclemencia del tiempo, el ambiente puede ser acogedor si se busca refugio en un café local, disfrutando de una buena taza de chocolate caliente.

Segovia: ambiente fresco y chubascos intensos

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 9 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 3. A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá cubierto y se anticipan chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde, cuando el mercurio apenas alcanzará los 14 grados.

Con el viento soplando del suroeste a 20 km/h y rachas que podrían llegar a los 50 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien. La tarde-noche se presentará especialmente lluviosa, con una probabilidad de precipitación del 100%, así que es mejor planificar actividades bajo techo.

Cielo nublado y lluvias a la vista en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y una sensación térmica que puede hacer que la mañana se sienta más fresca de lo que indica el termómetro, con mínimas de 7 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensifica, especialmente en la tarde-noche, donde las precipitaciones serán casi seguras. El viento soplará del suroeste a una velocidad moderada, con rachas que podrían alcanzar los 75 km/h, lo que añadirá un toque de agitación a la atmósfera.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que apenas alcanzarán los 12 grados. La humedad será notable, alcanzando niveles altos, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Con el sol saliendo a las 08:16 y poniéndose a las 18:37, Soria disfrutará de más de diez horas de luz, aunque la lluvia podría hacer que la tarde se sienta más oscura y gris.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET