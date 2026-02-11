Hoy, 11 de febrero de 2026, la provincia de Bilbao se prepara para un día de cambios climáticos. Se espera un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto, con lluvias y chubascos que podrían ser intensos en el litoral, acompañados de tormentas. Las temperaturas descenderán en el litoral y se mantendrán estables en el resto, mientras que el viento soplará de forma moderada, con rachas fuertes por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias intensas al caer la tarde

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas, especialmente en la tarde y noche. A primera hora, la temperatura ronda los 13 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 10, creando un ambiente fresco y algo cargado por la alta humedad. El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán los 55 km/h, lo que podría hacer que la experiencia al aire libre sea un poco más desafiante.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 20 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a ser más cálida. Sin embargo, no hay que confiarse, ya que las nubes se irán acumulando y la probabilidad de chubascos será alta. Con la puesta del sol a las 18:36, la luz del día se irá desvaneciendo, dejando paso a una noche que, aunque fresca, estará marcada por la persistente lluvia.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 10. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más denso y las lluvias se intensificarán, alcanzando una probabilidad del 100% por la tarde-noche.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta con ligeras lluvias y un viento suave del sur a 35 km/h, la tarde traerá ráfagas de hasta 60 km/h y un ambiente más húmedo, con una sensación térmica que podría llegar a los 20 grados. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un descenso térmico que puede resultar incómodo.

Guecho: ambiente lluvioso y ventoso hoy

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente cubierto y temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 35%, lo que sugiere que podríamos experimentar algunas gotas antes del mediodía. Sin embargo, la situación se tornará más complicada por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. Las ráfagas de viento del sur, que pueden llegar a los 60 km/h, añadirán un toque de intensidad a la jornada, haciendo que la sensación térmica se sienta más fría.

Con una humedad relativa que puede alcanzar el 95%, el ambiente será bastante pesado y húmedo. La temperatura máxima se situará en 18 grados, pero la sensación térmica podría descender hasta los 9 grados, especialmente al caer la noche. El sol saldrá a las 08:16 y se ocultará a las 18:37, brindando a los habitantes de Guecho unas 10 horas de luz, aunque la mayor parte del tiempo estará marcado por la lluvia y el viento.

Santurce: cielo nublado y lluvias nocturnas

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado, especialmente por la tarde y se esperan algunas lluvias que podrían ser más intensas en la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados, con un viento del sur que soplará a una velocidad moderada, aportando una sensación fresca en general.

Es un día ideal para disfrutar de actividades bajo techo o dar un paseo breve entre las nubes. Aprovechar el ambiente tranquilo puede ser una buena opción para realizar las tareas diarias o simplemente relajarse en casa con un buen libro.

Cielos nublados y lluvias intensas en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 13 grados. La sensación térmica puede bajar hasta los 10 grados, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el tiempo empeorará notablemente, con una probabilidad de lluvia del 100% en la tarde-noche. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados, pero no olvides llevar un paraguas, ya que las lluvias serán intensas y persistentes.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET