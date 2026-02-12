En Madrid no se lo creen: el estanque del Retiro va a perder su agua y éste es el motivo

El Parque del Retiro, uno de los espacios verdes más emblemáticos de Madrid, se prepara para mostrar una estampa poco habitual este 2026: su famoso estanque se vaciará por completo para realizar labores de mantenimiento y restauración. La intervención está prevista dentro de los trabajos de rehabilitación integral que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con una inversión superior a los 122.000 euros.

La última vez que esto ocurrió fue hace 25 años, en 2001. Para realizar las labores de mantenimiento, se trasladaron casi 8.000 peces a ríos e instalaciones durante las obras. Sin embargo, lo más sorprendente fue todo lo que los técnicos de limpieza encontraron: dos piraguas, varios pares de zapatos, monopatines, urnas funerarias con cenizas, un carro de supermercado, una caja fuerte y hasta una máquina expendedora de chicles.

«El estanque de El Retiro se vació por última vez en 2001. Entonces, se estableció la conveniencia de desocuparlo en un intervalo de tiempo próximo a los 20 años, en línea con el anterior, ejecutado en 1982. El Retiro está declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonial, en la categoría de Jardín Histórico, además de encontrarse en el interior de la zona de protección arqueológica Recinto Histórico. El Ayuntamiento de Madrid ha trabajado desde hace años en la mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento. Estos trabajos han servido de base para tomar la decisión de poner ahora en marcha este contrato», detalla el Ayuntamiento de Madrid.

El estanque, que ocupa una superficie de 3,7 hectáreas y cuenta con una capacidad de más de 55.000 metros cúbicos de agua, representa un reto importante desde el punto de vista técnico y logístico. No se trata simplemente de drenar todo el volumen de agua, sino de realizar una limpieza profunda, inspeccionar posibles filtraciones y restaurar el entorno para que vuelva a brillar en todo su esplendor.

La última vez que se vació el estanque del Retiro fue en 2001, debido a filtraciones que provocaban la pérdida de miles de litros de agua al día. Antes de esta intervención, la operación de vaciado se había repetido en 1982 por motivos de mantenimiento general y en 1939, tras la Guerra Civil, con la finalidad de reparar daños estructurales.

El vaciado más curioso tuvo lugar en 1964, cuando el estanque se dejó completamente vacío para el rodaje de la película estadounidense «El fabuloso mundo del circo», protagonizada por John Wayne y Rita Hayworth. Fue necesario retirar todo el volumen de agua para instalar cámaras y equipos en el fondo del estanque.

Obras de rehabilitación y mantenimiento

El vaciado de este 2026 forma parte de un plan integral de rehabilitación. El contrato de obra fue sacado a concurso el pasado año 2025, y contempla no solo el vaciado, sino también la limpieza del fondo, la reparación de posibles filtraciones y el acondicionamiento de las instalaciones hidráulicas asociadas al estanque.

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá realizar «un estudio histórico en profundidad en torno al funcionamiento del estanque cuando fue proyectado en el siglo XVII no como elemento aislado, sino formando parte de la infraestructura hidráulica del Retiro junto con los viajes de agua y las norias. El estudio también debe explicar cómo se producía el riego de los jardines y el funcionamiento de las fuentes, el papel del estanque, cómo se llenaba y se vaciaba, la evolución del estanque a lo largo del tiempo: sus límites, cómo fue construido y cómo se abastecía a la fábrica de porcelana».

Historia

El Estanque Grande es uno de los pocos restos que quedan de la posesión real del Buen Retiro, creada a partir de 1632 para el rey Felipe IV por su valido el Conde Duque de Olivares. Construido entre 1634 y 1635 por Cristóbal de Aguilera, es navegable desde sus orígenes; contaba con una isla ovalada en el centro, en la que desembarcaba la corte en sus paseos náuticos, y se representaban diferentes eventos teatrales. De él partía un canal, llamado del Mallo, también navegable, que en dirección sur llegaba a otro estanque y su isla, donde se encontraba la ermita de San Antonio de los Portugueses.