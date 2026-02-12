Un inmigrante ilegal del CETI de Ceuta apuñala en el cuello a un menor, al que deja herido de gravedad

Un inmigrante ilegal presuntamente residente en el CETI de Ceuta ha apuñalado este miércoles en el cuello a un menor de entre 16 y 17 años en el puerto de la ciudad autónoma, dejándolo herido de gravedad tras provocarle un abundante sangrado. El joven, de origen marroquí según fuentes conocedoras, ha recibido varios cortes y ha tenido que ser atendido de urgencia antes de su evacuación al hospital.

El suceso se produjo en torno a las seis y cuarto de la tarde de este pasado miércoles. Tras la agresión, se activaron de inmediato los dispositivos policiales y sanitarios para intervenir con rapidez. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar antes de la ambulancia y comenzaron a asistir al menor hasta la llegada del 061, alrededor de las seis y media.

Efectivos del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) lograron contener la herida en el cuello para evitar que perdiera más sangre. Fue determinante la actuación de una agente en prácticas, que le practicó un torniquete para frenar la hemorragia. Los sanitarios trabajaron in situ en el puerto, lo cubrieron con mantas térmicas para mantener su temperatura corporal y estabilizarlo antes de su traslado al clínico de Loma Colmenar.

El menor permanece ingresado en el HUCE con pronóstico reservado. La zona fue acordonada para facilitar la intervención médica y la labor policial. Junto a la Policía Nacional, también actuaron varios agentes de la Policía del Puerto de Ceuta, que cooperaron en la búsqueda del presunto autor, quien huyó del lugar.

La Policía trabaja en el esclarecimiento de los hechos. Según los primeros datos, el agresor podría ser un adulto residente en el CETI. Se analizan las cámaras de seguridad para determinar el punto exacto donde comenzó el apuñalamiento, que pudo iniciarse en el mismo punto en el que se encontró a la víctima, y se intenta localizar el arma blanca utilizada en la agresión.