Alonso roza las 100 vueltas con un Aston Martin que no arranca y Leclerc ‘exprime’ el reglamento

Charles Leclerc marcó este jueves el mejor tiempo de los dos primeros días de los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin (1:34.273). El piloto de Ferrari dominó la segunda jornada con una vuelta que bajó cuatro décimas a la de Lando Norris el miércoles. El británico fue el más rápido tras el monegasco, a medio segundo, mientras que Fernando Alonso se centró en rodar con el nuevo Aston Martin, con el que se aproximó a las 100 vueltas.

El asturiano completó 98 (55 por la mañana y 43 por la tarde) en su única oportunidad de rodar esta semana, pues el viernes lo volverá a hacer Lance Stroll en ambas sesiones. Su tiempo (1:38.248) le llevó a la decimocuarta posición, sólo por delante de Checo Pérez y muy lejos de Leclerc, aunque el AMR26 todavía no está ni mucho menos para buscar el ritmo, como así expresó su compañero en una incendiaria rueda de prensa en el circuito de Sakhir.

Aston Martin tiene todavía mucho trabajo por delante porque si las ocasiones en que Alonso tenía permitido superar los 300 kilómetros por hora eran tan pocas, algo falla. Carlos Sainz realizó 69 giros sólo por la tarde y continúa acumulando experiencia con el Williams FW48, aunque aún sigue lejos de los mejores, mientras que su compañero, Alex Albon, rodó 62 y se puso noveno.

El AMR26 de Alonso sigue mosqueando

Solo Isack Hadjar, que se pasó toda la mañana en boxes, se subió al Red Bull este jueves y fue quinto, a 2,2 segundos y por detrás del inglés George Russell, en otro día complicado para Mercedes. La escudería austriaca sigue mostrando un gran rendimiento con el motor Ford, mientras en Maranello confían en su trabajo silencioso para dar la sorpresa, incluso probando este jueves paradas en boxes durante la sesión.