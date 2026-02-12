El cura del colegio Highlands niega ante el juez que hiciera «nada peligroso para las menores»

El presunto agresor sexual del colegio Highlands ha comparecido este jueves ante el juez instructor del caso para declarar sobre las nuevas ampliaciones de denuncias presentadas por más víctimas. Según han confirmado los abogados de las familias afectadas, el religioso ha negado los hechos que se le imputan y ha seguido la estrategia marcada por su defensa: responder únicamente a las preguntas de su letrado.

«La declaración ha transcurrido según lo esperado, la estrategia de la defensa ha sido lo que se suponía que debía suceder», han explicado los letrados de la acusación particular a la salida de los juzgados. El presunto autor de los abusos «ha respondido únicamente a sus preguntas y todo encaminado a su relato: que en ningún caso ha habido un acto que supusiera nada peligroso para las menores».

El cura ha acudido ha declarar «a razón de unas ampliaciones de denuncias que tuvieron lugar de nuevas niñas por presuntos tocamientos». Actualmente, según han confirmado las fuentes jurídicas, «hay alrededor de siete víctimas judicializadas» que habrían sufrido presuntos abusos sexuales por parte del religioso.

Ante las preguntas del magistrado y de las acusaciones, el presunto agresor sexual «ha negado los hechos a preguntas de su letrado», limitándose a contestar exclusivamente a su abogado defensor y rechazando pronunciarse sobre el resto de cuestiones planteadas en el procedimiento judicial.

El colegio está colaborando

Los representantes legales de las familias han confirmado que están a la espera de que se practiquen las diligencias solicitadas para esclarecer los hechos denunciados. «Las diligencias testificales y documentales están solicitadas para esclarecer cómo fueron los hechos. Hay oficios librados al colegio y a otras entidades», han señalado.

Sobre la colaboración del centro educativo, los abogados han indicado que «el colegio, por ahora, está aportando lo que se le pide», aunque han mantenido cautela sobre la información facilitada hasta el momento por la institución.

La acusación particular ha reiterado su compromiso de mantener la presión judicial para que se esclarezcan todos los detalles del caso. «Nosotros seguimos en nuestra política como acusación de mantener las peticiones que hemos hecho desde el principio, seguiremos insistiendo y además pidiendo las diligencias oportunas que son necesarias para saber lo que ha sucedido», han concluido los letrados.