Miss Mariou y miss Madeleine, las dos profesoras del colegio Highlands investigadas por encubrir los reiterados abusos sexuales del ex capellán del centro sobre sus alumnas menores de ocho años durante cuatro meses, se sentarán este viernes ante la juez titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid.

Las docentes tendrán que explicarle a la juez el motivo por el que no alertaron a la Policía cuando una de las niñas menores de ocho años les confesó las presuntas agresiones sexuales a las que le sometía el padre Marcelino. «Se lo dije a las profesoras y pasaron de nosotras», le explicó una de las niñas a la Policía y a la juez del caso.

Las dos profesoras del colegio Highlands El Encinar de Madrid han retrasado hasta este viernes su primera comparecencia ante la juez, después de haber sido citadas el mes de junio y pedir un aplazamiento para estudiar el sumario.

«El padre Marcelino nos toca»

En el sumario del caso, consta que la primera de las víctimas en denunciar contó a la Policía Nacional que fue a pedir ayuda a las dos profesoras, tutoras de primaria, y les contó que el cura «les tocaba en sus partes íntimas a ella y sus amigas». Según la niña, las profesoras sólo le dijeron que «no pasa nada y que el cura no le puede tocar sus zonas íntimas, advirtiéndole a la menor que no pueden estar solas con adultos».

A pesar de todo, no consta en la investigación que las profesoras denunciaran los hechos, advirtieran a los padres de las víctimas o que se tomara alguna medida en el colegio Highlands El Encinar para evitar que continuaran sucediendo las presuntas agresiones del cura a las niñas menores de ocho años.

Otro de los puntos que las profesoras deben aclarar es que el padre Marcelino abusara durante meses y quizá años de niñas dentro de las instalaciones del colegio sin que nadie lo advirtiera.

Agresiones sexuales desde hace años

Los abusos y agresiones sexuales del capellán del colegio Highlands El Encinar de Madrid podrían remontarse a dos años antes de que saltara el escándalo el pasado mes de marzo de 2025. Así lo ha declarado una de las últimas víctimas que ha referido que sufrió los presuntos abusos del cura Marcelino cuando cursaba primero de educación primaria con 6 años. La niña tiene ahora 9 años.

La revelación de esta nueva víctima surgida de los cursos de concienciación contra el abuso a menores puestos en marcha por el colegio Highlands El Encinar tras la detención del capellán, ha indignado a los padres de las víctimas. «Esto ya deja claro que es imposible que el cura actuase durante años sin que nadie reparara en ello, tal y como sostiene el colegio Highlands», deduce uno de los padres de las niñas denunciantes.

La juez cree a las niñas del Highlands

Los padres de las dos primeras víctimas que denunciaron –son siete víctimas en total– pidieron la imputación de las dos profesoras del centro y recurrieron cuando la juez del caso se lo negó. Sin embargo, tras escuchar a cuatro de las niñas –las que hasta ahora han declarado– ratificar en el juzgado sus denuncias por agresión sexual contra el cura Marcelino, la juez decidió imputar a las profesoras.

El auto de citación que llama a declarar como investigadas a las profesoras este viernes 19 de septiembre, recuerda las declaraciones de una de las víctimas del cura: «Que se lo dijo a los profesores todas las veces que le pasaba (los abusos y agresiones del cura) y que le pasaba desde febrero a mitad de marzo, todos los días de la semana menos sábados y domingos».

«Lo podían haber evitado»

«Las agresiones sexuales y los abusos podían haber cesado cuando mi hija se lo dice a las profesoras y las profesoras hacen caso omiso cuando lo podían haber evitado», insistieron los padres durante sus declaraciones en el juzgado, según fuentes judiciales.

La actitud de estas dos profesoras es lo que más duele a los padres de las víctimas y así se lo manifestaron cuando les tocó declarar ante la juez del caso hace dos semanas: «Toda esta situación podría haber acabado porque mi hija manifestó estos hechos a sus dos profesoras».

El ex director del centro: testigo

El ex director del centro acompaña a las dos profesoras del Highlands El Encinar, aunque en este caso como testigo a pesar de las peticiones de los padres por imputarle también un delito de encubrimiento.

En el sumario figura que el director, ya ha pedido perdón por ello en las reuniones de padres, no tomo ninguna decisión a pesar de las sospechas de abusos que se cernían sobre el padre Marcelino.

Todo lo contrario, el ex director mantuvo al cura en su puesto a pesar de las peticiones de los padres para que lo apartaran del centro porque no se fiaban del capellán desde que aterrizó en el colegio Highlands El Encinar.