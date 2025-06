La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha imputado a las dos profesoras del colegio Highlands El Encinar que supuestamente conocían los abusos del cura Marcelino a varias alumnas menores de ocho años del centro escolar. Las dos profesoras están citadas a declarar el próximo día 17 de junio junto al ex director del centro que mantuvo en el cargo al presunto pederasta a pesar de las protestas de los padres.

Así lo anuncia el propio colegio Highlands en un comunicado a los padres del alumnado: «Queridas familias, profesores y personal del colegio, ésta mañana hemos recibido en el colegio una notificación del juzgado que comunica a nuestras dos profesoras citadas a declarar en el caso del ex capellán que lo harán en calidad de investigadas, y no como testigos. No hay novedad respecto del ex director».

«Seguimos colaborando con las autoridades en este proceso para que toda la verdad salga a la luz. Vuelvo a invitar a que cualquier información que contribuya a la investigación se ponga en conocimiento de las autoridades competentes a través de los canales de denuncia», concluye la carta a los padres de la nueva directora del centro.

Las niñas se quejaron a las profesoras

La imputación de las dos profesoras del colegio Highlands, y tutoras de las víctimas cuando sucedieron los hechos, llega finalmente tras ratificarse las niñas en sus declaraciones. La primera de la víctimas en denunciar contó que fue a pedir ayuda a las dos profesoras, tutoras de primaria, y les contó que el cura «les tocaba en sus partes íntimas a ella y sus amigas». Según la niña, las profesoras sólo le dijeron que «no pasa nada y que el cura no le puede tocar sus zonas íntimas, advirtiéndole a la menor que no pueden estar solas con adultos». A pesar de todo, no consta en la investigación que las profesoras denunciaran los hechos, advirtieran a los padres de las víctimas o que se tomara alguna medida para evitar que continuara sucediendo el presunto delito.

La familia de la primera víctima de los presuntos abusos sexuales del cura del colegio Highlands El Encinar ya había pedido que se imputara por encubrimiento a miss Mariu y miss Madeleine, dos de las profesoras del centro «al haber referido la menor que puso los hechos en conocimiento de estas profesoras y no adoptaron las medidas correspondientes o interpusieron denuncia».

Imputar al director por encubrimiento

Los padres esperan que la juez también cambie la situación del ex director del centro que mantuvo al presunto pederasta en contacto con las niñas durante meses a pesar de las protestas de los padres que no se fiaban del cura. La familia de la víctima que destapó el caso del colegio Highlands pidió haces semanas que se le imputara junto a las dos profesoras por encubrimiento.

En el caso del director del colegio, Jesús María Delgado, que dimitió días después de conocerse el escándalo del cura del Highlands El Encinar, los letrados de la acusación pidieron que fuera imputado «por su posible participación o encubrimiento de los hechos al desprenderse que efectivamente había recibido numerosas quejas de los padres por mantener al cura investigado, Marcelino Núñez, en su puesto de trabajo y funciones, y por su posible conocimiento de los hechos a través de las profesoras y subdirectoras del centro, sin haber adoptado las medidas correspondientes o interpuesto denuncia».

Los afectados también solicitan que se investigue al centro escolar como responsable civil subsidiario por no cumplir los protocolos con menores. Igualmente, piden que se investigue a la congregación de los Legionarios de Cristo por ignorar durante años las alertas de los padres sobre el cura implicado.