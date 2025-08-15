Todos los premios del Sorteo Extra de Verano 2025 de la ONCE

El 15 de agosto es un día especial en España. Todos lo tenemos marcado en el calendario en rojo ya que es un día festivo. Se celebra el Día de la Asunción de la Virgen, pero además cuando cae en días como el de hoy que es viernes, y sabemos que podemos tener un puente de tres días (incluso estando de vacaciones) pues entonces la alegría es mayor. Pero eso no es todo. Este es el día en el que también se celebra el Sorteo Extra de Verano de la ONCE así que todavía estás a tiempo de comprar un cupón, teniendo en cuenta la millonada de premios que tiene.

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE no es un sorteo cualquiera. Es uno de los sorteos especiales que la ONCE celebra a lo largo del año. De este modo, tenemos por ejemplo el Sorteo del Día del Padre o el extra del Día de la Madre y ahora que estamos a mediados de agosto, tenemos el de Verano que cuenta con algunos de los premios más elevados. Imagínate, estar de vacaciones o haciendo fiesta hoy viernes y darte cuenta de que acabas de ganar el primer premio de 15 millones de euros. Pero además hay muchos más premios de modo que si deseas conocerlos todos, toma nota que te los desvelamos a continuación.

Todos los premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE

El gran atractivo de este sorteo está en su abanico de premios, que va desde el bote principal que ya te hemos avanzado de 15 millones de euros hasta importes más pequeños que permiten recuperar lo jugado. En total, se reparten millones de euros entre diferentes categorías:

1 premio de 15 millones de euros a las cinco cifras y serie de la extracción principal.

119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra.

a la última cifra. 10 premios de 1.000.000 de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la undécima extracción completa.

y serie de la segunda a la undécima extracción completa. 1.190 premios de 1.200 euros a las cinco cifras de la segunda a la undécima extracción completa.

Este sistema de premios hace que no todo dependa del gran bote. Sí, ganar 15 millones es el deseo de todo el mundo o todos los que compran su décimo de la ONCE, pero el resto de premios especialmente, el de 40.000 euros, tampoco está mal y lo mejor, todos estos no tienen retención de Hacienda como más adelante explicamos

Hasta qué hora puedo comprar mi cupón

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE se celebra siempre el 15 de agosto. De modo que la cita es hoy a partir de las 21:25 horas, momento en el que se realizarán las extracciones.

El precio por cupón es de 6 euros, y se puede adquirir en cualquiera de los puntos de venta autorizados, ya sea a los vendedores habituales de la ONCE o en quioscos y establecimientos asociados. También está disponible en la web oficial JuegosONCE.es, donde se requiere registrarse con DNI y contraseña. En este último caso, las compras online estarán disponibles hasta las 21:00 horas del mismo día del sorteo.

Dónde ver el Sorteo Extra de Verano de la ONCE en directo

Si quieres saber en directo si eres el flamante ganador del sorteo de este año, debes saber que lo puedes ver desde la web oficial de Juegos ONCE a partir de las 21:25 horas. Allí se retransmite el evento en tiempo real y, al finalizar, se publican inmediatamente todos los números premiados. De este modo, no es necesario esperar al día siguiente ni buscar en otros medios: la información oficial está disponible al momento.

Pero también en OKDiario estaremos atentos al sorteo y publicaremos el resultado del número que ha salido premiado en cuánto se sepa, de modo que a la misma hora sabrás si eres o no ganador.

¿Cuánto dinero se puede llevar Hacienda?

Lo hemos comentado de pasada, pero cabe aclarar que Hacienda, como en cualquier otro sorteo, se lleva un 20% de todo premio que supere los 40.000 euros. De este modo, si te tocan los 15 millones deberás restar a estos 40.000 euros y de lo que queda ( 14.960.000 euros) te quitarán ese 20%, además de forma automática, por lo que tú no has de hacer nada. Cuando te ingresan el dinero en tu cuenta ya verás que sale restada la retención que será de unos 3 millones menos. Los premios menores de 40.000 euros en cambio, no tienen retención alguna.

Que Hacienda se lleve semejante cantidad de un primer premio como este puede parecer mucho, pero incluso con esa retención, la cantidad de millones que te llevarás sigue siendo más que suficiente para no pensarlo y hacerte con un cupón si todavía no lo has comprado. ¿A qué esperas puede que acabes este día de fiesta siendo millonario o ganador de otro premio de este Extra de Verano?.