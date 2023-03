De entre los muchos anuncios que podemos ver estos días en televisión así como en portales como YouTube o en redes sociales, destaca la emotiva campaña de la ONCE por el Día del Padre que ha conmocionado a toda España. ‘Ahora cualquiera quiera ser padre’, es como se llama esta campaña que ha lanzado la ONCE con motivo del sorteo extraordinario para celebrar el Día del Padre el próximo 19 de febrero, que es sin duda, uno de sus sorteos más importantes y populares.

La emotiva campaña de la ONCE

Un sorteo tan tradicional como el Extra Día del Padre de la ONCE, merece una campaña de publicidad especial y la de este año ya se ha dado a conocer. La agencia Ogilvy ha sido la responsable de este anuncio que ya está dando mucho que hablar en redes sociales.

En el anuncio podemos ver la historia de alguien que aunque no es padre, no significa que no pueda tener ilusión por este sorteo. De hecho podría comprar su propio décimo, pero desea que alguien se lo regale de modo que sale a la búsqueda de «su hijo».

Así es la campaña de la ONCE para el Extra del Día del Padre

La historia describe varios escenarios en los que el protagonista, impulsado por su deseo de ser padre o en realidad, de tener un hijo que le regale un décimo de este sorteo, se acerca a todos los que conoce o los que va encontrando en su vida para decirles que les «quiere como un hijo» o «como una hija» Y todo, motivado por el hecho de que alguien le regale el cupón que pueda hacerle ganador del Extra del Día del Padre Extra de la ONCE, que tendrá lugar, como es tradición, el 19 de marzo.

Finalmente, el protagonista se sale con la suya cuando uno de los personajes con los que está relacionado, un amigo, le entrega un cupón para el Sorteo. ¿Y es que quién no quiere ser padre por 17 millones de euros?

“Para la campaña de este año queríamos dirigirnos no solo a padres, sino a todas esas personas que no tienen hijos que les puedan regalar un Extra del Día del Padre, pero que, por supuesto, les gustaría llevarse 17 millones. Por eso creamos un falso padre que va buscando hijos “postizos” a la desesperada”, ha explicado Ramiro Alda, director creativo de Ogilvy Madrid.

El anuncio ya está dando mucho que hablar en redes sociales ya que tiene un tono humorístico que ha gustado bastante, aunque es también muy emotivo. ¿No lo has visto todavía? Te lo dejamos a continuación: