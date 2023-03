Lidl tiene el mejor regalo para el Día del Padre y es este

Quedan menos de un par de semanas para el Día del Padre, que en España se celebrará como siempre el 19 de marzo, y si todavía no has pensado lo que le vas a regalar el tuyo, deberías darte prisa para que no se te eche el tiempo encima y se quede sin algo realmente especial. Hoy te mostramos un regalazo de Lidl para el Día del Padre que está arrasando en ventas y que es el regalo perfecto para esos padres modernos que quieren estar siempre a la última… ¡corre que vuela!.

Lidl se esfuerza por llevar siempre a su catálogo los productos que más interés pueden generar entre el público, sobre todo cuando llegan fechas especiales en las que aumenta la compra de regalos, como puede ser Navidad, el Día del Padre o el Día de la Madre. La cadena alemana conoce perfectamente a su clientela, y buena muestra de ello es que lo peta en ventas con casi todas las novedades que lleva a su catálogo.

El altavoz bluetooth de Lidl que querrás regalarle a tu padre

Se trata del Altavoz bluetooth con batería externa integrada, un dispositivo súper útil al que tu padre podrá sacarle muchísimo partido gracias a sus características y funcionalidad, del cual además podrá disfrutar toda la familia, que eso siempre gusta más. Está a la venta en el supermercado alemán con un precio de 59,99€, un chollo que tienes claro que es tal cuando descubres todo lo que te ofrece.

Este fantástico altavoz bluetooth de Lidl es un altavoz que puedes conectar a tu teléfono móvil u otro dispositivo mediante bluetooth y que cuenta además con función PartyPlay, gracias a la cual puedes conectar hasta 10 altavoces compatibles para que el sonido sea verdaderamente increíble y toda una experiencia. Cuenta también con características tan interesantes como las que detallamos a continuación: