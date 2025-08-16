Giro de 180 grados en la pensión de jubilación: confirmado el nuevo mínimo de años cotizados

Alcanzar la jubilación ordinaria en España con el 100% de la base reguladora será aún más difícil, ya que se prevén condiciones más estrictas para 2025. Desde el 1 de enero, los años mínimos de cotización necesarios para retirarse a los 65 años han cambiado. Así quedan los cambios previstos en las pensiones de jubilación para el 2025.

El Gobierno acordó en su día endurecer las condiciones para que las personas puedan acceder a la jubilación ordinaria en España y para 2027 se llegará a la edad de los 67 años para que se puedan retirar las personas que no cubran con unos requisitos mínimos de cotización. ¿El motivo de ello? El sistema de pensiones establecido como tal en los últimos años pende de un hilo por la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom en España (los nacidos entre 1958 y 1975) a lo que se suma la alarma por la baja natalidad en nuestro país.

Cada vez es mayor la inversión en pensiones y el número de jubilados, y menor el nacimiento de niños. Esto hace que el panorama futuro no sea nada halagador y por ello desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están tomando decisiones para intentar demorar esta inversión en pensiones de jubilación. Una de ellas es endurecer los requisitos con el paso de los años para las personas que quieran jubilarse a los 65 además de establecer penalizaciones a los que quieran decantarse por la jubilación anticipada y bonificar a los que quieran estirar su vida laboral.

En este 2025, para que una persona pueda acceder a la pensión ordinaria de jubilación a los 65 años cobrando el 100% de la prestación, tiene que tener 38 años o más cotizados. Los que no cumplan con estos días de cotización en la Seguridad Social tienen que esperar hasta los 66 años y 6 meses si no quieren recibir una penalización en la pensión que les quedará de por vida.

Años cotizados para acceder a la jubilación en 2025

En 2025 aumentan las condiciones para poder jubilarse en España. Los que quieran retirarse a los 65 años tendrán que tener tres meses más de los 38 años cotizados y los que no cumplan estos requisitos tendrán que esperar a los 66 años y ocho meses. Esto irá a más en 2026, fecha en la que, para jubilarse con 65, se mantienen los 38 años y tres meses cotizados, pero en caso de no cumplir estas premisas, la persona que quiera cobrar la ‘nómina’ íntegra tendrá que hacerlo a los 66 años y 10 meses.

El gran cambio en lo que respecta a las pensiones llega en 2027, fecha final de la última reforma del sistema de pensiones. Próximamente se harán oficiales los nuevos requisitos para jubilarse en España, que todo hace pensar que serán aún más duros que en estos años. Así, para poder acceder a la jubilación ordinaria en 2027 con 65 años, habrá que tener 38 años y seis meses cotizados. Los que no puedan acreditar esta cotización tendrán que esperar a los 67 años, una fecha que supone toda una declaración de intenciones con respecto a las pensiones. La tabla queda de la siguiente manera.

2024 – 65 años si tienes 38 años o más cotizados – 66 años y 6 meses.

2025 – 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 8 meses.

2026 – 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 10 meses.

2027 – 65 años si tienes 38 años y 6 meses cotizados – 67 años.

Suben las pensiones… y los pensionistas

En 2024, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó una subida de pensiones contributivas del 3,8% y todo hace indicar, según informó en su día el BBVA, que la subida que aprobará el Gobierno será de alrededor de un 3%. La confirmación será el próximo mes de diciembre, una vez se conozcan los últimos datos de la inflación relativos a los meses de octubre y noviembre, fechas con las que se realizará el cálculo de la variación anual del Índice de Precios de Consumo desde diciembre de 2023.

Así que para el próximo año subirán las pensiones y también el número de pensionistas. En el último mes de septiembre se realizó un gasto récord de 12.855,2 millones de euros que fueron a parar a 10,2 millones de pensiones a 9,25 millones de pensionistas. El número de pensiones aumentó un 1,4% con respecto al mismo periodo del año pasado y la pensión media del sistema de la Seguridad Social creció hasta los 1.258 euros al mes, un 5,2% más que el año pasado.