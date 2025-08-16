Un trabajador habla de lo que está pasando en España y los aplausos se escuchan en La Moncloa: «Me sale mejor…»

Una opinión cada vez más generalizada pone sobre la mesa la percepción de muchos trabajadores. Su esfuerzo no se ve recompensado aunque cobren un sueldo, ya que otros por no hacer nada cobran ayudas. Algo injusto y que debe denunciarse aunque sea a través de las redes sociales. Y si bien recientemente hablamos del caso de una joven de Canarias que explicaba en redes cómo la cultura del esfuerzo se había perdido en pro de las llamadas paguitas, un discurso similar es el de este otro trabajador que compara lo que él hace, madrugando y yendo a trabajar para al final, cobrar menos que el que no hace nada.

El debate se enciende con el vídeo que ha subido un joven a TikTok. Este trabajador, que se hace llamar en sus redes @mani.vitto, ha comenzado su vídeo aludiendo a un problema que tiene pero que en realidad comparte con muchos. «Creo que la mayoría de vosotros también lo tenéis», dice el joven antes de ponerse a hablar de cómo España vive actualmente una situación que es del todo insostenible según muchas opiniones. El tema central de la polémica está en seguir permitiendo que se tenga acceso a ayudas o a prestaciones cuando quienes las piden pueden estar perfectamente trabajando, tal y como es el caso de las muchas personas que madrugan a diario, y se esfuerzan, trabajando su jornada de 8 horas e incluso más. Veamos qué más tiene que decir este joven con su vídeo, que ya se ha hecho viral.

Un trabajador dice lo que está pasando en España

El joven comienza relatando su rutina con total franqueza. «Si yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar y llego a mi casa a las 6 de la tarde, y mi vecino se levanta a las 12 y no va a trabajar y cobramos casi lo mismo…», se lamenta. Una frase que refleja su enfado, pero también el de otros muchos que consideran que el sistema actual no solo no recompensa el esfuerzo como debería, sino que parece igualar este al de quienes han optado por no hacer nada en absoluto.

Este tipo de comparaciones, dejan al descubierto una de las grandes grietas del modelo social actual. Porque cuando el incentivo por trabajar se diluye frente a la facilidad de ciertas ayudas, la motivación desaparece. El mensaje que se transmite es peligroso: da igual que madrugues y lo des todo, porque al final te vas a quedar en el mismo sitio que el que no mueve un dedo.

Además, añade una reflexión que también da en el clavo de lo que está pasando: «Estamos haciendo al trabajador más pobre y al perro más vago» Entendemos entonces que el problema, según se desprende de sus palabras, no es que existan ayudas sociales (algo que sí que será necesario en muchos casos), sino el hecho de que se estén gestionando de forma que desincentivan el esfuerzo y fomentan la dependencia.

Con este modelo se está generando una fractura peligrosa: la del trabajador que siente que da todo y no avanza, mientras observa cómo otros viven cómodamente con lo mínimo garantizado. Esta percepción se repite una y otra vez en comentarios de redes sociales.

“Es que si te digo la verdad, me sale mejor quedarme en casa”

La frase final del vídeo es probablemente la más demoledora. «Es que si te digo la verdad, me sale mejor quedarme en casa y cobrar una paguita que irme y levantarme a las 5 de la mañana». El testimonio de este joven no sólo refleja un hartazgo personal, sino una conclusión peligrosa que puede volverse viral: si trabajar ya no compensa, ¿por qué hacerlo?

Aquí es donde se encienden todas las alarmas. Porque si este sentimiento se extiende (como ya parece estar ocurriendo), nos enfrentamos a una crisis de valores y de sostenibilidad del sistema. Un país no puede avanzar si su fuerza laboral pierde la fe en que el esfuerzo merece la pena. Y mucho menos si quienes sostienen la economía sienten que están siendo engañados por las propias reglas del juego.

El sistema de ayudas, en el punto de mira

Más allá del caso concreto del vídeo, el debate se centra ahora en la revisión del sistema de ayudas. ¿Son necesarias? Sí. ¿Están llegando a quienes realmente lo necesitan? No siempre. Y ese es el verdadero problema al que se debe hacer frente para no acabar desmotivando todavía más a la clase trabajadora.

Para los trabajadores que madrugan, pagan impuestos y hacen malabares para llegar a fin de mes, saber que su vecino vive de una ayuda sin intención de buscar empleo es una bofetada diaria. No se trata de criminalizar la ayuda social, sino de lograr que esta esté bien diseñada, controlada y orientada a la reinserción laboral. Nadie debería vivir indefinidamente de las ayudas sin que el sistema promueva activamente su incorporación al mercado laboral.