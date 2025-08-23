¿Por qué juega el Barcelona con una camiseta del año pasado contra el Levante?

El Barcelona volverá a jugar contra el Levante este sábado por segunda jornada consecutiva con su tercera camiseta del año pasado. El club blaugrana todavía no ha podido estrenar en este curso ninguna de sus tres equipaciones actuales. Contra el Mallorca jugaron con la camiseta verde fosforito del año pasado y ante el Levante repetirá con la misma camiseta.

El Barça no pudo utilizar ninguna de sus tres equipaciones de este año para su debut en Liga contra el Mallorca. No le valía ninguna. Contra el Levante tendrá el mismo problema. Algo poco común que pase en dos jornadas consecutivas y al inicio del curso, pero ha ocurrido.

La camiseta azulgrana, la primera, tiene colores idénticos a los del equipo valenciano. La segunda es dorada y podría valer, pero tiene el pantalón negro y es posible que se confunda con los tonos de la equipación del Levante. Y la tercera camiseta culé, la naranja, que todavía no han estrenado, es muy parecida también al granota y se puede confundir.

Barcelona y Levante, como todos los clubes, suben sus opciones de equipación a la aplicación oficial ‘Kit Selector’ y, tras el visto bueno, se valida la combinación definitiva. Ninguna de las camisetas de este año del Barcelona ha pasado el filtro.

Por lo tanto, por segunda jornada consecutiva, el Barcelona se ha visto obligado por el director de partido de la Liga a jugar con la tercera camiseta del año pasado. Una elástica verde fosforito con la que el equipo culé ganó muchos partidos importantes fuera de casa que a la postre le sirvieron para levantar la Liga. Con esta misma camiseta ganaron la semana pasada en Mallorca y ahora se medirán a un recién ascendido como el Levante.