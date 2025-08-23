La foto de Karlos Arguiñano que dice todo de su familia

Como todo el mundo sabe, y como hemos contado en OKDIARIO en otras ocasiones, Karlos Arguiñano, es uno de los cocineros más populares de la pequeña pantalla. Ahora se ha convertido en noticia gracias a una publicación que no ha tardado en recibir miles de comentarios. Se trata de una foto que lo dice todo sobre su familia. A pesar de tener una agenda muy apretada, el empresario siempre saca tiempo para estar con sus 7 hijos, con sus 14 nietos y con su mujer, la discreta Luisi Ameztoy. Según los datos que ha aportado a través de su cuenta de Instagram, el clan se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Zarautz (Guipúzcoa). A pesar de que Arguiñano intenta mantener al margen de los medios ciertos detalles de su vida privada, ha compartido este momento que deja al descubierto su lado más desconocido.

En la instantánea que Karlos Arguiñano ha mostrado a su ejército de seguidores hay dos grandes ausencias: Joseba y Enko. Por motivos que se desconocen, ninguno de los dos se han podido unir al momento familiar, al menos no han participado en la mencionada postal. Eso sí, ambos disfrutan de una excelente relación con el cocinero. De hecho, Joseba trabaja con él en el programa Cocina abierta de Antena 3 y en una ocasión dio una entrevista para reconocer que se sentía muy orgulloso de sus apellidos. «Mi padre, más que un jefe, es un animador, así que es difícil discutir con él. Es exigente con los platos, pero no le interesa tanto ser duro como que cocinemos a nuestra manera y hagamos bien las cosas».

Joseba, el más mediático del clan

Joseba también se dedica al mundo de la cocina y se ha dado cuenta de los importantes sacrificios que ha tenido que hacer su progenitor para hacer carrera en la industria culinaria. No obstante, el joven siempre ha resaltado que Arguiñano saca tiempo de donde sea para reunirse con sus vástagos. «Los almuerzos de los domingos en el caserío familiar, donde solemos reunirnos casi todos. Al aita le gusta hacer la compra, pasa por el vivero, coge algo de marisquito, me pide a mí que lleve el pan o alguna tarta y después uno se encarga de la vinagreta, otro del horno… Esas comidas son un gustazo», declaró en una conocida revista.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, estamos en disposición de afirmar que Joseba no tiene ningún problema con Karlos y podemos intuir que Enko tampoco, aunque se haya ausentado de las vacaciones familiares. En una ocasión, este diario hizo un reportaje sobre la dinastía Arguiñano y ahora recordamos que Enko ocupaba un papel importante. En primer lugar porque es el mayor de los hermanos y en segundo porque se ocupa a la gestión del restaurante familiar, una de las joyas de la corona del entramado empresarial que ha creado el presentador de Antena 3.

¿Quién es quien en los Arguiñano?

A pesar de llevar mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación, son muchos los que han puesto en duda a Karlos Arguiñano porque su vida privada es bastante hermética. Sin embargo, el cocinero ha roto su norma dorada y, como decimos, ha publicado una imagen junto a sus familiares más cercanos. El texto que acompaña a la publicación dice: «Días de reencuentros, familia, vacaciones… Feliz Día de la Virgen. Feliz verano».

Arguiñano, siguiendo la información que aporta en sus redes sociales, ha pasado unos días de descanso junto a cinco de sus hijos: Martín, Amaia, Txarli, Zigor y María . Pero, ¿quién es quién dentro de este grupo? Tenemos la respuesta.

Martín se ocupa de la gestión administrativa, una labor clave en el funcionamiento del restaurante que anteriormente estaba en manos de su madre, Luisi Ameztoy. Amaia, por su parte, se formó como ingeniera telemática y en la actualidad colabora en la bodega K5, un proyecto vitivinícola en el que la familia también ha puesto mucha ilusión.

La excepción dentro de este entorno gastronómico es Txarli, que decidió encaminar su vida hacia el mundo audiovisual. Su carrera lo ha llevado a trabajar como director de fotografía en producciones relevantes, entre ellas la serie El internado: Las Cumbres y la película Maixabel, lo que le ha permitido consolidarse en un sector muy diferente al de sus hermanos. Esta trayectoria lo convierte en una figura singular dentro del clan, aportando una visión artística distinta a la tradición hostelera que caracteriza al apellido Arguiñano.

Más cercanos al restaurante se encuentran Zigor y María, quienes ocupan un papel fundamental en la cocina. Ambos ejercen como jefes en los fogones del local que dirige su padre, garantizando la continuidad de un estilo culinario que combina tradición con innovación. Gracias a su dedicación, el negocio familiar mantiene el prestigio alcanzado por Karlos Arguiñano durante décadas, al mismo tiempo que asegura un relevo generacional sólido y preparado para los retos del futuro.