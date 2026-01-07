El nombre que María Pombo ha elegido para su hija: influencia cristiana y lo tienen más de 22.000 mujeres

María Pombo ha comenzado el año viviendo uno de los momentos más importantes de su vida personal. La influencer ha dado la bienvenida a su tercer hijo, una niña nacida el pasado 2 de enero en un hospital de Madrid, con la que amplía su familia junto a su marido, el diseñador y arquitecto Pablo Castellano. Con la llegada de la pequeña, el matrimonio se convierte oficialmente en familia numerosa y suma una nueva hermana para Martín y Vega, de cinco y dos años, respectivamente.

Fiel a la línea que ha marcado su trayectoria pública, ha querido compartir este acontecimiento desde una perspectiva íntima y familiar. Las primeras imágenes de la recién nacida, a la que han llamado Mariana, reflejan un momento de serenidad y emoción contenida, alejado de la estridencia, pero cargado de significado personal. A la salida del hospital, horas antes de regresar a casa con su hija en brazos, la empresaria se mostró tranquila y agradecida, consciente de estar cerrando una etapa vital muy definida.

María Pombo ha expresado en varias ocasiones que siempre tuvo claro el modelo de familia que deseaba construir. Tras el nacimiento de Mariana, la modelo no ha ocultado que este tercer parto simboliza el final de un ciclo. «Ha sido un parto soñado. Este es mi tercero y mi último. Cerramos una etapa de la mejor manera», declaró ante los medios, dejando claro que la decisión estaba meditada y vivida con plenitud.

La maternidad ha sido uno de los pilares centrales de su discurso en los últimos años, y la llegada de su tercera hija refuerza esa narrativa personal basada en la familia, la estabilidad y la coherencia con sus valores. En ese contexto, la elección del nombre no ha pasado desapercibida y ha despertado un notable interés entre sus seguidores.

El significado de Mariana

La pareja ya había adelantado hace meses cómo llamaría a su tercer hijo, independientemente del sexo. Convencidos de que sería un niño, María y Pablo tenían claro que, de haber sido así, el nombre elegido habría sido Felipe, en homenaje a Pipe, el fantasma que Papín, el padre de María Pombo, inventó cuando ellas eran pequeñas para asustarlas en casa. Una referencia cargada de humor y memoria familiar.

En el caso de que fuera niña, también barajaron la posibilidad de llamarla Victoria. Sin embargo, finalmente se decantaron por Mariana, un nombre que conecta directamente con las raíces personales, religiosas y emocionales de la influencer, y que encierra un simbolismo profundo.

El nombre de Mariana tiene un significado especialmente relevante para María Pombo. Se trata de una variante del nombre María, cuyo significado tradicional es «amada de Dios», y se forma también a partir de Ana, que significa «llena de gracia». De origen latino, Mariana puede interpretarse como «la que es digna de ser amada» o «amada por Dios con gracia y compasión».

Además de su etimología, el nombre remite directamente a dos figuras centrales del cristianismo: María, madre de Jesús, y Ana, su abuela. Un detalle que cobra especial importancia teniendo en cuenta que María Pombo ha manifestado en numerosas ocasiones su fe y su vínculo con la tradición cristiana. En este sentido, la elección de Mariana no es casual, sino coherente con un sistema de valores que forma parte de su identidad pública y privada.

Más de 22.000 mujeres en España

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay actualmente 22.882 mujeres que se llaman Mariana, con una edad media de 46 años. Se trata de un nombre con una implantación clara en determinadas zonas del país, especialmente en el centro, sur y este de la península. Provincias como Jaén, Almería, Huelva, Murcia o Castellón concentran un mayor número de mujeres con este nombre.

Por el contrario, en el norte y el oeste de España su uso es mucho más reducido, lo que le confiere un carácter particular y menos homogéneo en el conjunto del territorio. Mariana también existe como apellido, aunque de forma muy minoritaria. Sólo 126 personas lo tienen como primer apellido y 124 como segundo, y su presencia se limita a comunidades como Madrid, la Comunidad Valenciana, Cuenca y Barcelona.

Una historia inspiradora

Más allá de su significado religioso y su uso actual, Mariana es un nombre con una notable presencia en la historia de España. En el ámbito de la monarquía, destaca la figura de Mariana de Austria, reina consorte de España como segunda esposa de Felipe IV y posteriormente reina regente durante la minoría de edad de su hijo, Carlos II. A ella se suma Mariana del Palatinado-Neoburgo, segunda esposa de Carlos II y última reina consorte de la Casa de Austria en España.

En un plano más simbólico y político, el nombre remite también a Mariana Pineda, una de las figuras femeninas más relevantes del siglo XIX. Condenada a muerte durante el reinado absolutista de Fernando VII por poseer una bandera revolucionaria a medio bordar y negarse a delatar a sus compañeros liberales, Mariana Pineda se convirtió en un símbolo de lealtad, resistencia y compromiso político. Su figura inspiró, entre otros, a Federico García Lorca, que inmortalizó su historia en una obra teatral que sigue siendo referente de la literatura.