Primer posado oficial de María Pombo y Pablo Castellano junto a su hija Mariana

María Pombo y Pablo Castellano han dado la bienvenida a su hija Mariana, la pequeña de la familia. Contando con los otros dos, Martín y Vega, ya son cinco en casa y están muy felices. Tal y como hemos apreciado en las redes sociales de Marta Pombo, los menores se han quedado con ella mientras María daba a luz en un conocido hospital de Madrid. Todo ha salido según lo previsto y la empresaria reconoce que ha sido un parto «muy fácil». Se ha quedado con muy buen sabor de boca, aunque descarta tener más descendencia, al menos de momento.

María Pombo es una de las creadoras de contenido más importantes de nuestro país, de hecho, su buena reputación ha hecho que dé el salto a la crónica social, así que había un equipo de la agencia Gtres esperándola a las puertas del hospital. Tan amable como siempre, Pombo ha atendido a los reporteros que le estaban esperando y ha contestado a todas las preguntas.

María Pombo con su hija Mariana. (Foto: Gtres)

«Ha sido un parto buenísimo. Como decimos, este ya es el tercero y el último, así que cerramos una etapa de la mejor manera. Ha sido un parto soñado y ahora nos vamos a casa con la mejor recompensa, un regalito de Reyes. Y deseando ver a los niños, que están deseando vernos. Están flipando, sobre todo Martín, que vino ayer y se fue llorando», ha explicado con total naturalidad.

Pablo Castellano ha estado en el parto

María Pombo ha compartido unas imágenes a través de sus redes donde se puede ver a Pablo Castellano completamente entregado con Mariana. El arquitecto la ha dormido, peinado y ha estado jugando con ella. Ya pudimos ver en el documental Pombo, emitido en Amazon Prime, que es un padre ejemplar. Por ese motivo, ha estado con María mientras ella daba a luz. «Hombre, es que si no, le mato», ha declarado la influencer entre risas.

María Pombo con Pablo Castellano y su hija. (Foto: Gtres)

Pablo ha admitido que entrar al parto, antes de convertirse en papá por primera vez, le daba reparo, pero después se dio cuenta de que es un momento inolvidable. «Sí, además, a mí me gusta, me gusta mucho. Empecé con Martín diciendo que no y después ya muy bien, muy contento. Este parto ha sido muy fácil, ha sido perfecto», ha explicado.

María tiene mucha experiencia en los medios, así que ha sido clara y ha abordado el tema con mucha naturalidad. Según dice, «El parto ha sido natural y muy fácil. Estoy muy feliz y muy agradecida a todo el equipo del hospital».

El significado de Mariana

María Pombo con Pablo Castellano y su hija. (Foto: Gtres)

María Pombo y su marido están entusiasmados. «2026, empezando el año con esta súper noticia, con el mejor regalo», declara mientras sostiene a su hija en brazos. Se llama Mariana y el nombre tiene un significado especial.

«En un principio dije que se iba a llamar Victoria, pero luego me gustaba mucho Mariana y resulta que el significado es precioso. Es una variación de María, que me gusta que una de mis hijas tenga mi nombre, y después significa la elegida de Dios y llena de gracia, pero bueno, eso fue secundario, la verdad», ha contado la empresaria.