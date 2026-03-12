El pasado 10 de febrero, David Bisbal vivió uno de los momentos más difíciles de su vida con el fallecimiento de su padre, José Bisbal Carrillo, a los 84 años en su Almería natal. La pérdida marcó profundamente al cantante, quien compartió en sus redes sociales un mensaje lleno de emoción: «Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo». José Bisbal no solo fue padre del artista, sino también una figura respetada en el mundo del boxeo, donde se consagró siete veces campeón de España y dejó un legado imborrable en su tierra. Durante décadas, José fue reconocido por su trayectoria deportiva mucho antes de que su nombre se relacionara con el de su famoso hijo.

Durante los últimos años de su vida, José Bisbal sufrió Alzheimer, una enfermedad que poco a poco fue borrando recuerdos y dificultando su reconocimiento incluso hacia quienes lo rodeaban con cariño. David Bisbal relató en varias ocasiones lo duro que resultaba visitar a su padre en un centro especializado, donde recibía atención permanente. La enfermedad supuso un desafío emocional para toda la familia, ya que ver a un ser querido perder parte de su identidad y memoria generaba un dolor silencioso, pero también fortaleció los lazos familiares. A pesar de estas dificultades, las visitas de David fueron constantes, manteniendo vivo un vínculo afectivo que nunca se debilitó.

David Bisbal en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras un mes de luto, el cantante ha retomado su agenda profesional y ha reaparecido públicamente en un evento exclusivo como embajador de Refeel, la nueva bebida energética natural de Mahou San Miguel. En esta ocasión, Bisbal ha mostrado una actitud profesional, sonriente y comprometida con el proyecto, demostrando que, aunque todavía en duelo, se encuentra listo para continuar con sus compromisos. A la salida del evento, se ha tomado un momento para hablar con la prensa y expresar su agradecimiento por el apoyo recibido durante las últimas semanas: «Ya empezando a trabajar y preparando todo. Ya todo muy bien, muy consciente y muy acompañado, gracias a Dios», ha dicho. También ha agradecido a la Federación de Boxeo, recordando la relevancia de su padre en este deporte, y ha destacado la importancia de los mensajes de cariño recibidos tanto de medios de comunicación como de amigos, seguidores y compañeros.

El impacto de la pérdida también se dejó sentir en su entorno familiar. Su mujer, Rosanna Zanetti, habló recientemente sobre la etapa final de José Bisbal, señalando que «a pesar de que es algo que ves venir con el paso de los años, siempre es duro, muy triste, pero también se siente consuelo porque se lo hemos dado todo: amor, cariño y acompañamiento hasta su último aliento». Zanetti recordó además la figura deportiva de José y cómo, a pesar del Alzheimer, siempre fue un referente y una persona muy querida en su tierra. La modelo destacó el papel de la familia extendida, mencionando a hermanos y nietos, así como el apoyo de seguidores y fans, que aportaron un bálsamo inesperado en medio del dolor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Davidbisbal (@davidbisbal)

La reaparición de David Bisbal evidencia no solo su profesionalismo, sino también la capacidad de equilibrar la vida pública con lo personal. Tras semanas alejadas del foco mediático, su retorno confirma que, aunque la pérdida de un padre es un golpe irreparable, el cariño de la familia, el reconocimiento del legado de José Bisbal y el apoyo de su entorno le han permitido avanzar.