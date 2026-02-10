Muere José Bisbal, el padre de David Bisbal, a los 84 años

José Bisbal, padre de David Bisbal, ha fallecido a los 84 años. El artista afronta uno de los momentos más complicados de su vida al perder a su progenitor, con el que estaba muy unido y del que estaba muy pendiente ya que padecía Alzheimer. Fue el pasado mes de diciembre la última vez que el artista habló sobre el hombre que le dio la vida y fue con motivo de su cumpleaños y hoy, Almería, llora su muerte. Por el momento, el intérprete de Dígale no se ha pronunciado al respecto y ha sido el programa de Sonsoles Ónega el que ha anunciado el fallecimiento a través de sus redes sociales. Una noticia confirmada por La Voz de Almería, la tierra originaria de la familia Bisbal.

Así habló David Bisbal de su padre en televisión

Si por algo se caracteriza David Bisbal es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida personal. Sin embargo, y a raíz de que hiciera un documental de su carrera, no dudó en hablar del gran pilar de su vida: su familia y, especialmente, de su padre, del que ha estado muy pendiente desde que le diagnosticaron Alzheimer. De hecho, el artista almeriense quiso visibilizar la enfermedad de su progenitor.

David Bisbal y su padre, Pepe. (Foto: Instagram)

Hace 15 años que a José Bisbal le diagnosticaron el mencionado trastorno cerebral neurodegenerativo. En una reciente entrevista con Jesús Calleja, el marido de Rosanna Zanetti no dudó en hablar sobre cómo era el día a día de su progenitor y cómo lo afrontaba su familia: «Antes me preguntaba, hasta hace poco, dónde iba a cantar y yo le decía que a México, y él me respondía que él había peleado allí. Pero llegó un momento que no se acordaba ni de sus nietos (…). Es durillo porque cuando voy a abrazar a mi madre, se enfada conmigo. Me dice que deje de abrazar a su mujer».

La última dedicatoria a su progenitor

Fue el pasado mes de diciembre cuando el ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo publicó una imagen de su padre en redes con motivo del 84 cumpleaños del ex boxeador: «Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería», comenzaba diciendo Bisbal. «Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran», dijo resaltando el palmarés de su padre.

David Bisbal y su padre dándose un abrazo. (Foto: Gtres)

Para él, fue inevitable recordar y fantasear con las situaciones que su padre ha vivido en el pasado y le han forjado como persona y como profesional: «A veces me lo imagino corriendo por La Molineta o subiendo el Tibidabo de Barcelona». Y no pudo borrar de su mente momentos que han vivido juntos: «Lo recuerdo comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea». Cosas que, tal y como aseguró, «solo conocen los verdaderos campeones».