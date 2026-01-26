La polémica está servida en la industria musical entre dos de los artistas más reconocidos del país. La cantante Vaga compartió hace unos días en su cuenta de Instagram -donde acumula 80 mil seguidores-, algunos de los recuerdos más importantes de su vida a punto de cumplir 47 años. La artista ha echado la vista atrás y ha publicado algunos de sus momentos más importantes, como un concierto de Radio Head, un viaje a China, otro de promoción en Colombia o su etapa en Londres. Sin embargo, Vega ha roto su silencio sobre su enemistad con David Bisbal.

El dardo de Vega a David Bisbal

Hasta lo que era sabido, Vega y Bisbal tenían una gran amistad desde hace muchos años. Sin embargo, ahora la cantante ha roto su silencio y ha explicado la gran decepción que se llevó con el de Almería. En este carrousel de fotos, concretamente en la 17, ha publicado una foto junto a Bisbal. «Cuando mi obsesión por los pasillos y el silencio se convirtió en canción y el que fue un amigo me dio mi lugar y, por primera y última vez, dijo tu canción. El vídeo es un trocito de una seguidora que, con los años, nos hicimos amigas. Aún hoy sigue viniendo a verme a todos los que puede», ha comenzado diciendo. «Pasaron a ser suyas. Esa y otras tantas. Una amistad diluida porque me convertí en alguien incómoda en su repertorio. El resto es una historia de poder, de-mentores y artes oscuras. Una mujer que no cede nunca, efectivamente es un problema para muchos», ha concluido.

Además, en las últimas horas, no ha dudado en matizar lo dicho debido a los comentarios recibidos en los que no deja en buen lugar al marido de Rosanna Zanetti: «Se diluyó nuestra amistad por el entorno laboral».

No es la primera vez que Vega reclama su autoría, como ocurrió en 2019: «Hace diez años escribí esta canción para mi amigo, David Bisbal. Mi mayor anhelo siempre fue que una de mis canciones llegase a permanecer en la memoria musical de la gente, de cualquier generación. El Ruido empieza a hacerlo. Gracias, David, gracias. Cientos de miles de personas le encontraron el suyo El Ruido. Y hoy, varios años después, leyendo comentarios en Youtube de quienes ni saben que yo la escribí, sigo emocionándome. Qué bonito hacer sentir así.

«De todas partes del mundo, llegaron a mí sin ellos saberlo. Nunca imaginaron a donde llegaría el ruido de sus olas. Esas que me inundaron, cuando me faltó el ruido. Gracias a todos, cumplí un sueño, no con mi voz pero si con mi corazón. Me vale lo mismo o más. Después del momento sentimental, pitillo y a dormir. El dolor es la mejor tinta que corre para escribir. Hoy feliz, me vuelve a emocionar», dijo hace unos años.