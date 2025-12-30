Chenoa se pronuncia sobre la cobra de Bisbal, nueve años después: "Me escribió para pedirme perdón"

Han pasado casi diez años y todavía es una escena que continúa dando mucho de qué hablar. En octubre de 2016, los 16 participantes de la primera edición de Operación Triunfo protagonizaron un esperado reencuentro televisivo que dio pie a que se realizara un multitudinario concierto en Barcelona, donde recordaron sus mejores actuaciones en la famosa academia. Como no podía ser de otra manera, Chenoa y Bisbal interpretaron su mítico Escondidos y el público, enloquecido, rebobinó en el tiempo y recordó su historia de amor. El almeriense le dedicó unas emotivas palabras a su compañera de profesión y fue entonces cuando esta se acercó con la intención de abrazarle. David no esperaba este gesto por su parte y reaccionó de una manera abrupta, apartándose con una actitud que muchos interpretaron como una cobra. Han pasado nueve años desde entonces y ha sido ahora cuando la propia Chenoa ha querido aclarar lo que realmente sucedió.

Tan solo unas horas antes de presentar las campanadas de RTVE junto a Estopa, Chenoa ha acudido en calidad de invitada a El podcast de final de mes, presentado por Miki Núñez. Allí, la artista ha sido preguntada por cuánto dinero pagaría por borrar de internet el momento de la supuesta cobra de Bisbal, algo que la mencionada no tuvo problema en responder con su característica naturalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Poco Pasa TV (@pocopasatv)

«A ver, vamos a aclarar este momento. Hay un plano, que tiene Tinet Rubira, y que te puede enseñar, donde eso no pasó. No es inteligencia artificial. Fue un efecto óptico», comenzaba a decir. «Yo fui a limpiarle con la mano y él se asustó. Esto es todo lo que pasó. ¡Pesados!», sentenciaba con humor.

Pero esto no ha sido todo. Y es que Chenoa también ha confesado que todo se agrandó de una manera que ni ella ni David esperaban. De hecho, ha sacado a la luz que días después, debido al revuelo que se estaba generando, el propio Bisbal decidió escribirla. «Me escribió para decirme: perdona, ya lo he intentado aclarar. Y le dije: tarde», recordaba entre risas, dejando claro que, aunque fue un detalle por su parte, en su opinión el debate ya se había ido de las manos desde hacía días.

Hubiese sido perfecto que Chenoa y Bisbal en Escondido hubieran acabado con beso y no con la cobra que ha hecho Bisbal. #OTConcierto pic.twitter.com/GdCiIwcw3Z — Julian Marin 🦔 (@JulianMarin) November 1, 2016

Aprovechando su intervención en el podcast y la pregunta sobre esta viral escena que protagonizó junto a Bisbal, Chenoa también ha reflexionado sobre el trato que en muchas ocasiones reciben las mujeres de cara a los medios. «Me da mucha pereza todo lo que se refiere a que siempre somos nosotras las tontas del bote y que no nos enteramos de nada. Ya está bien. Pesados», concluía.